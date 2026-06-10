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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس كولومبيا: ما يحدث في غزة يذكر بأحلك فترات القرن العشرين

الرئيس الكولومبي
الرئيس الكولومبي
أ ش أ

حذر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أوريجو من استمرار سقوط الضحايا المدنيين في قطاع غزة، معتبراً أن المشاهد التي يشهدها القطاع تذكر بأحلك الفترات في القرن العشرين.

وقال بيترو - الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي خلال يونيو الجاري، خلال جلسة للمجلس بشأن تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط عبر الوساطة والحوار، متحدثًا بصفته الوطنية - إن "الصواريخ تتساقط على الأطفال" في غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحلي بالتعاطف والتصدي للحروب التي تستهدف المدنيين.

وأضاف أن العالم يشهد تصاعداً في مظاهر العنف والتطرف وخطابات الكراهية، محذراً من عودة أجواء تشبه "حقبة النازية"، معتبراً أن العديد من الأزمات الراهنة تعود جذورها إلى الكراهية العنصرية.

كما أعرب عن قلقه إزاء المخزونات النووية واتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار الدوليين.

وفي الشأن الدولي، انتقد بيترو الخطاب المناهض للمهاجرين، مؤكداً أن جميع البشر متساوون في الكرامة والحقوق بغض النظر عن أصولهم أو جنسياتهم.

وعلى صعيد التغير المناخي، حذر من المخاطر الوجودية التي تواجه البشرية، مشيراً إلى أن مناطق عدة حول العالم، بما فيها أمريكا اللاتينية، قد تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالموارد المائية خلال العقود المقبلة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن احترام الإنسان والعلم يمثلان أساس مواجهة الأزمات العالمية، محذراً من أن تجاهل هذه القيم قد يقود العالم إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أوريجو قطاع غزة

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