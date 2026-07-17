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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تطور مفاجئ.. كولومبيا تنسحب من قضية مرفوعة ضد إسرائيل في العدل الدولية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
ناصر السيد

أعلن مكتب الرئيس الكولومبي المنتخب، أبيلاردو دي لا إسبريلا، أن بلاده ستنسحب من القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. 


جاء هذا الإعلان عقب لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مع وزير الخارجية الكولومبي المُعيّن، عمر بولا إسكوبار، وفقا لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.


وجاء في بيان المكتب: "ستعود كولومبيا إلى موقفها المسؤول على الساحة الدولية، وستنسحب من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي".


وقبل أيام قليلة، أطلقت إدارة ترامب حملة واسعة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، معلنة عزمها اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المحكمة ومسؤوليها، إلى جانب ممارسة ضغوط على الدول الداعمة لها.


وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحملة تهدف إلى "منع المحكمة الجنائية الدولية من تهديد سيادة الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن واشنطن ستتخذ خطوات عملية تشمل تشديد العقوبات على المحكمة، وإلغاء تأشيرات موظفيها، ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرض قيود على الجهات المتعاونة معها.

ضربة جديدة لدعوى لاهاي كولومبيا كولومبيا تنسحب إسرائيل الجنائية الدولية الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا القضية المرفوعة ضد إسرائيل محكمة العدل الدولية

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