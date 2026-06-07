الأهلي يعتمد المدرسة الهولندية في تطوير قطاع الناشئين بالهيكلة الجديدة

أعلن محمود شوقي تفاصيل الهيكلة الجديدة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، والتي شملت تعيينات فنية وإدارية من مدارس تدريبية مختلفة، أبرزها الاعتماد على عناصر هولندية في عدة مواقع داخل القطاع.

وجاءت أبرز ملامح الهيكلة على النحو التالي:

•محمد يوسف رئيسًا لقطاع الناشئين.

•تعيين مدير فني هولندي للقطاع.

•مدير فني هولندي لفريق الشباب مواليد 2007.

•مدير فني هولندي لقطاع البراعم.

•مساعد هولندي لقطاع البراعم.

•مدرب هولندي متخصص في الأحمال أو تطوير المهارات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة نادي الأهلي لتطوير قطاع الناشئين والاستفادة من الخبرات الأوروبية، خاصة المدرسة الهولندية، بهدف رفع كفاءة المواهب الشابة وتأهيلها للفريق الأول