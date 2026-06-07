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ضياء السيد: مواجهة البرازيل كشفت عيوب منتخب مصر.. ومصطفى شوبير نجم المباراة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد: مواجهة البرازيل كشفت عيوب منتخب مصر.. ومصطفى شوبير نجم المباراة

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

أكد ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن المباراة الودية أمام البرازيل قدمت للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، العديد من المكاسب الفنية رغم الخسارة، مشيرا إلى أن اللقاء كشف سلبيات وإيجابيات مهمة قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وقال ضياء السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في ضهر الأهلي" على قناة الأهلي مع الإعلامي أحمد أسامة، إن مواجهة منتخب بحجم البرازيل تضع اللاعبين تحت ضغوط هجومية ودفاعية كبيرة، وهو ما يساعد الجهاز الفني على تقييم الأداء بشكل أدق.

وأوضح أن الفوارق ظهرت بشكل واضح في سرعة اتخاذ القرار داخل الملعب، مستشهداً بالهدف الأول الذي استقبلته مصر بعد فقدان الكرة نتيجة بطء التصرف مقارنة بالإيقاع العالي الذي تفرضه المنتخبات الكبرى.

وأضاف أن مصطفى شوبير كان نجم المباراة الأول، مؤكداً أن الحارس تحمل ضغوطاً كبيرة ونجح في التصدي لعدد من الفرص الخطيرة.

وأشار إلى أن وصول المنافس المتكرر إلى المرمى؛ هو ما جعل الحارس يظهر بهذا الشكل المميز.

ضياء السيد منتخب مصر البرازيل حسام حسن كأس العالم

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