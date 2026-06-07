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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بحضور رئيس اتحاد الكرة.. وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم
وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم
حسام الحارتي

التقى اليوم الأحد ، جوهر نبيل  وزير الشباب والرياضة ، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " سامسون أدامو  ، وذلك بحضور المهندس هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم .

وحرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة الأمين  العام للاتحاد الأفريقي علي توليه منصبه الجديد بكاف متمنيا للاتحاد الافريقي مزيدا من التوفيق وتوثيق أطر التعاون مع منظومة كرة القدم المصرية بما يحقق صالح الكرة الأفريقية على كافة المستويات

كما تطرق  الحديث حول آخر المستجدات المتعلقة بالمقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمقرر إقامته بالعاصمة الجديدة.

وخلال اللقاء اكد وزير الشباب والرياضة علي دعم القيادة السياسية  وحرصها علي ان يكون تنفيذ المقر الجديد للكاف بالعاصمة الجديدة  والتى تعد واحدة من أهم معالم الجمهورية المصرية الجديدة  وبالشكل الذى يليق بدولة المقر وكذلك بكرة القدم الأفريقية.

واثني جوهر نبيل علي التطور الكبير والملموس الذي طرأ علي كرة القدم في أفريقيا بفضل الدعم  الكبير من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمنتخبات والأندية الأفريقية  مشيدا بالمستويات التنظيمية الرائعة التى أصبحت تتمتع بها المنافسات القارية وكذلك المستويات الفنية والإدارية التى تتمتع بها المنتخبات الأفريقية فى كافة مراحلها السنية.

وأعرب  وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المصري خلال منافساته فى نهائيات كأس العالم 2026 وكذلك لجميع منتخبات القارة الأفريقية والتى تتابعها ملايين من جماهير القارة الأفريقية ويترقبون من منتخبات بلادهم أن تحدث فارقا تاريخيا خلال المنافسات .

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة سامسون أدامو رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني ابو ريدة

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