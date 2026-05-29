قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد غير مسبوق.. روسيا تهدد أوروبا: النوم الهادئ انتهى
ميدو يفسر تصريحات محمد صلاح: التضحية بالشباب هي العيش للكرة فقط
كييف تحذر من تصعيد خطير يهدد المفاوضات مع روسيا
رئيس برلمان إيران: طهران لا تثق بالضمانات والكلمات والتنازلات تنتنزع بالصواريخ
بعد ساعات من البحث.. انتشال جثمان شاب غرق بترعة الإبراهيمية بالمنيا
تقارير: اتحاد جدة يجهز مفاجأة كبيرة لـ محمد صلاح
نتنياهو: قواتنا عبرت نهر الليطاني وتعمل أيضا في بيروت والبقاع
دعاء الجمعة الثانية من ذي الحجة 2026.. أدعية مستحبة تفتح لك باب الرزق
أخبار التكنولوجيا | ملامح Galaxy Z Fold 8 قبل الإعلان الرسمي.. فيفو تطلق Vivo T5 بمواصفات قوية وسعر معقول
كل جمعة خناقة شكل.. كواليس الاعتداء على أب خلال رؤية أطفاله داخل مركز شباب بالغربية
مسودة اتفاق أمريكي إيراني تتضمن صندوق استثمار بـ 300 مليار دولار وتمهد لتسوية شاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقوبات محتملة.. كاف يدرس معاقبة السنغال في أحداث المغرب| صور

منتخب السنغال للناشئين
منتخب السنغال للناشئين
يسري غازي

فجرت تقارير إعلامية مفاجآة من العيار الثقيل حول عقوبات محتملة قد يتعرض لها منتخب السنغال للناشئين عقب الأحداث الصادرة فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا عقب الفوز أمام المغرب.

وذكرت التقارير أنه قد يواجه لاعبو منتخب السنغال وبعض أعضاء الجهاز الفني عقوبات من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بعد ظهورهم وهم يقومون بإيماءات استفزازية بعد مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً ضد المغرب.

وودع منتخبا المغرب ومصر منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا، عقب خسارتيهما في الدور نصف النهائي أمام السنغال وتنزانيا، مساء أمس الخميس.

وسقط المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح بنتيجة (7-6)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط.

واستغل المنتخب السنغالي ارتباك دفاع "أشبال الأطلس"، ليخطف هدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق محمد فاكنر، بينما حاول أصحاب الأرض العودة في النتيجة عبر عدة فرص هجومية.

وشهدت الدقيقة 41 تسجيل آدم اللاكي هدفًا للمغرب، قبل أن يتدخل حكم المباراة ويلغيه بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR".

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي ضغطه بحثًا عن التعادل، وكاد أمين موسطاش أن يسجل في الدقيقة 62، قبل أن يهدر براهيم الرباج فرصة أخرى بالدقيقة 74.

ونجح إسماعيل العود في إنقاذ المغرب بهدف قاتل من ركلة جزاء خلال الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب السنغالي.

وفي نصف النهائي الآخر، خسر منتخب مصر تحت 17 عامًا أمام تنزانيا بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وفشل المنتخبان في هز الشباك طوال الوقت الأصلي، قبل أن تحسم ركلات الترجيح بطاقة التأهل لصالح المنتخب التنزاني، الذي ضرب موعدًا مع السنغال في نهائي البطولة.

فيما حقق منتخب تنزانيا الفوز على مصر بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للناشئين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح وحسم بطاقة التأهل.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويواجه منتخب مصر، الخاسر نظيره المغرب على المركز الثالث والرابع من البطولة.

وتُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب أكاديمية محمد السادس.

السنغال المغرب الكاف كأس أمم إفريقيا منتخب مصر للناشئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

عداد الكهرباء

ماتنزلش في اجازة العيد.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا | اعرف الخطوات

ترشيحاتنا

شوربة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة اللحمة؟

طهي اللحوم

كيف تطهي اللحمة بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

لحم الاضحية

احذروا التخزين الخاطئ للحوم الأضاحي.. لماذا يتحول لون اللحم إلى الأخضر؟

بالصور

ماذا يحدث للجسم بعد تناول فواكه اللحوم؟.. أحذر من الإفراط في الكوارع والممبار

فوائد فواكه الأضحية للجسم
فوائد فواكه الأضحية للجسم
فوائد فواكه الأضحية للجسم

نشرة المرأة والمنوعات | تخلصي من رائحة الأضاحي في المنزل.. أسباب آلام الركبة وطرق علاجها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لجان المتابعة الميدانية تكثف المرور المفاجئ على المستشفيات والوحدات الإدارية بالشرقية خلال عيد الاضحى.. صور

تفتيش
تفتيش
تفتيش

في ثالث أيام عيد الأضحي.. استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد