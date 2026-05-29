عقوبات محتملة.. كاف يدرس معاقبة السنغال في أحداث المغرب| صور

فجرت تقارير إعلامية مفاجآة من العيار الثقيل حول عقوبات محتملة قد يتعرض لها منتخب السنغال للناشئين عقب الأحداث الصادرة فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا عقب الفوز أمام المغرب.

وذكرت التقارير أنه قد يواجه لاعبو منتخب السنغال وبعض أعضاء الجهاز الفني عقوبات من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بعد ظهورهم وهم يقومون بإيماءات استفزازية بعد مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً ضد المغرب.

وودع منتخبا المغرب ومصر منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا، عقب خسارتيهما في الدور نصف النهائي أمام السنغال وتنزانيا، مساء أمس الخميس.

وسقط المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح بنتيجة (7-6)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط.

واستغل المنتخب السنغالي ارتباك دفاع "أشبال الأطلس"، ليخطف هدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق محمد فاكنر، بينما حاول أصحاب الأرض العودة في النتيجة عبر عدة فرص هجومية.

وشهدت الدقيقة 41 تسجيل آدم اللاكي هدفًا للمغرب، قبل أن يتدخل حكم المباراة ويلغيه بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR".

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي ضغطه بحثًا عن التعادل، وكاد أمين موسطاش أن يسجل في الدقيقة 62، قبل أن يهدر براهيم الرباج فرصة أخرى بالدقيقة 74.

ونجح إسماعيل العود في إنقاذ المغرب بهدف قاتل من ركلة جزاء خلال الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب السنغالي.

وفي نصف النهائي الآخر، خسر منتخب مصر تحت 17 عامًا أمام تنزانيا بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وفشل المنتخبان في هز الشباك طوال الوقت الأصلي، قبل أن تحسم ركلات الترجيح بطاقة التأهل لصالح المنتخب التنزاني، الذي ضرب موعدًا مع السنغال في نهائي البطولة.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويواجه منتخب مصر، الخاسر نظيره المغرب على المركز الثالث والرابع من البطولة.

وتُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب أكاديمية محمد السادس.