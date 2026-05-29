قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوردر اتأخر لأن العجل ثبتني.. ثور هارب يحطم دراجة عامل دليفري في حدائق الأهرام
تقدم في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران وسط خلافات عالقة
أوكرانيا: هجوم روسي واسع يستهدف أوديسا ويخلّف أضراراً كبيرة
الدعم النقدي المشروط 2026.. شروط استمرار صرف تكافل والفئات المستحقة بالقانون الجديد
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط خدمات متكاملة وتنظيم دقيق بالحرم
إزالة 90 حالة تعدٍ وذبح 21 ألف أضحية.. وزير الزراعة يقود جولات مفاجئة بالمحافظات في العيد
ثابت عند 7731 جنيها..أكبر أعيرة الذهب في أول تعاملات ثالث أيام العيد
قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026
موعد مباراة مصر والمغرب على برونزية كأس أمم إفريقيا للناشئين
اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب
فجر ثالث أيام عيد الأضحى.. دعاء واحد يخرجك من أشد ضيق ويغلق باب الفقر
استشهاد 17 شخصا مع اتساع العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر والمغرب على برونزية كأس أمم إفريقيا للناشئين

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
رباب الهواري

ودّع منتخب مصر تحت 17 عامًا منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين، بعد خسارته أمام منتخب تنزانيا في الدور نصف النهائي، عقب مباراة قوية انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في الوقت الأصلي، قبل أن تُحسم المواجهة بركلات الترجيح لصالح المنتخب التنزاني بنتيجة 4-3.

وفشل المنتخب المصري في استغلال الفرص التي أتيحت له خلال المباراة، رغم الأداء المتوازن الذي قدمه اللاعبون على مدار شوطي اللقاء، بينما نجح منتخب تنزانيا في الحفاظ على تماسكه الدفاعي والوصول بالمواجهة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت له في النهاية.

مشوار منتخب مصر في البطولة

وكان منتخب مصر للناشئين قد نجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي بعدما قدم أداءً مميزًا في الدور ربع النهائي، وتمكن من تحقيق فوز مستحق على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-1، ليحجز مكانه بين الأربعة الكبار في البطولة القارية.

وظهر المنتخب المصري بصورة جيدة خلال مشواره في البطولة، حيث قدم اللاعبون مستويات قوية عكست تطور قطاع الناشئين، إلى جانب امتلاك الفريق لعدد من العناصر الواعدة التي ينتظرها مستقبل مميز في الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

مواجهة مرتقبة أمام المغرب لحسم المركز الثالث

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام منتخب المغرب، وذلك بعد خسارة المنتخب المغربي أمام السنغال في نصف النهائي الآخر بركلات الترجيح.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في إنهاء البطولة على منصة التتويج وحصد الميدالية البرونزية، خاصة بعد ضياع فرصة التأهل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة مصر والمغرب

تُقام مباراة منتخب مصر والمغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين يوم الإثنين الموافق 1 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما تنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب

منتخب الناشئين منتخب مصر اخبار الرياضة امم افريقيا للناشئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

الطقس في مصر

حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر

وفاة حاج مصري

حسن الخاتمة.. وفاة حاج مصري في مشعر منى والصلاة عليه بالمسجد الحرام

جوزيه مورينيو

تطورات جديدة في مفاوضات عودة مورينيو إلى ريال مدريد

الحريق

محافظ القليوبية: لا إصابات خطيرة بحريق العبور وجار أعمال التبريد

هرم خوفو

الكشف عن أحد أكثر الأسرار غموضًا داخل الهرم الأكبر.. ماذا وجد العلماء؟

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وروسيا.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

سلسلة Xiaomi 17T

سلسلة Xiaomi 17T تصل بمواصفات نارية.. شاومي تكشف وحوش الأداء الجديدة

سلسلة أوبو فايند X10

بميزات غير مسبوقة .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة Oppo Find X10

مواصفات هواتف Xiaomi 17T

مع إنطلاقه عالميا.. إليك مواصفات أحدث هواتف شاومي

بالصور

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

فتة الملوخية
فتة الملوخية
فتة الملوخية

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد