موعد مباراة مصر والمغرب على برونزية كأس أمم إفريقيا للناشئين

ودّع منتخب مصر تحت 17 عامًا منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين، بعد خسارته أمام منتخب تنزانيا في الدور نصف النهائي، عقب مباراة قوية انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في الوقت الأصلي، قبل أن تُحسم المواجهة بركلات الترجيح لصالح المنتخب التنزاني بنتيجة 4-3.

وفشل المنتخب المصري في استغلال الفرص التي أتيحت له خلال المباراة، رغم الأداء المتوازن الذي قدمه اللاعبون على مدار شوطي اللقاء، بينما نجح منتخب تنزانيا في الحفاظ على تماسكه الدفاعي والوصول بالمواجهة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت له في النهاية.

مشوار منتخب مصر في البطولة

وكان منتخب مصر للناشئين قد نجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي بعدما قدم أداءً مميزًا في الدور ربع النهائي، وتمكن من تحقيق فوز مستحق على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-1، ليحجز مكانه بين الأربعة الكبار في البطولة القارية.

وظهر المنتخب المصري بصورة جيدة خلال مشواره في البطولة، حيث قدم اللاعبون مستويات قوية عكست تطور قطاع الناشئين، إلى جانب امتلاك الفريق لعدد من العناصر الواعدة التي ينتظرها مستقبل مميز في الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

مواجهة مرتقبة أمام المغرب لحسم المركز الثالث

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام منتخب المغرب، وذلك بعد خسارة المنتخب المغربي أمام السنغال في نصف النهائي الآخر بركلات الترجيح.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في إنهاء البطولة على منصة التتويج وحصد الميدالية البرونزية، خاصة بعد ضياع فرصة التأهل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة مصر والمغرب

تُقام مباراة منتخب مصر والمغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين يوم الإثنين الموافق 1 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما تنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب