منتخب الناشئين يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار بأمم إفريقيا

يستأنف منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا اليوم الجمعة تدريباته استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار، في الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية.

ويواجه منتخب الناشئين، بقيادة مديره الفني حسين عبداللطيف، نظيره الإيفواري، في السابعة مساء بعد غد الأحد بمدينة سلا، في المغرب.

واجتمع الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة منتخب الناشئين، والمشرف على المنتخب، بالجهاز الفني واللاعبين خلال مران أمس الخميس ووجه لهم الشكر بعد تحقيق الهدف الأساسي بالتأهل لكأس العالم للناشئين.

كما أكد درويش ثقة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، في ذهاب اللاعبين بعيدًا بمشوار البطولة.

بينما شدد حسين عبداللطيف على أهمية المهمة الحالية في الأدوار الإقصائية، وأكد ثقته الكاملة في جميع لاعبي القائمة، موضحاً أن كل مواجهة في البطولة لها ظروفها واللاعبون المناسبون.

وبدأت تدريبات منتخبنا الوطني للناشئين بتقوية النواحي البدنية، عقب عودة اللاعبين من راحة سلبية حصلوا عليها بعد نهاية منافسات الدور الأول، كما شمل المران الأساسي التركيز على إنهاء الهجمات، خاصة بعد إهدار لاعبي المنتخب العديد من الفرص المحققة، خلال مبارياته الثلاث بالدور الأول، أمام إثيوبيا، تونس والمغرب على الترتيب.

جدير بالذكر أن قرعة كأس العالم تحت 17 عامًا أجريت، اليوم، وأسفرت عن وقوع المنتخب الوطني بالمجموعة الأولى، مع المنتخب القطري، صاحب الأرض، ومنتخبي بنما واليونان.