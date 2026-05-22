رئيس جامعة القاهرة: وفرنا بيئة امتحانية مستقرة وعادلة لضمان راحة الطلاب

قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة سخّرت جميع الإمكانيات البشرية والتنظيمية لضمان انتظام أعمال الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يتناسب مع مكانة الجامعة، مؤكدًا أن توفير بيئة امتحانية مستقرة وعادلة يمثل أولوية لا تقل أهمية عن العملية التعليمية نفسها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن الجامعة بدأت الاستعداد مبكرًا من خلال إعلان الجداول الامتحانية وتجهيز القاعات واللجان، مع التأكد من جاهزيتها من حيث الإضاءة والتهوية والنظافة وكافة التجهيزات اللازمة، مضيفا أن إدارة الجامعة تتابع تطبيق ضوابط العملية الامتحانية بدقة، بما يشمل الحفاظ على سرية الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار «عبد الصادق» إلى توفير الرعاية الطبية الكاملة داخل اللجان عبر العيادات والأطقم الطبية، تحسبًا لأي ظروف طارئة قد يتعرض لها الطلاب أثناء الامتحانات، كما أكد تخصيص لجان خاصة لذوي الهمم تراعي احتياجاتهم، مع توفير مراقبين لمساعدتهم في تدوين الإجابات عند الحاجة، بما يضمن أداء الامتحانات في ظروف مناسبة وآمنة.

وأضاف أن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي سير الامتحانات داخل الكليات من خلال المرور المستمر على اللجان، مشددًا على تطبيق إجراءات تنظيمية صارمة، من بينها منع الهواتف المحمولة داخل اللجان للحفاظ على الانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.