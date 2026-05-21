"الوزراء" يشارك في رعاية المؤتمر السنوي لكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة

شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في رعاية المؤتمر السنوي لكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة لعام 2026، والذي عُقد تحت عنوان "التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في أفريقيا"، عبر تقنية "فيديو كونفراس".

وقد شهد المؤتمر حضور نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الأستاذ الدكتور محمود السعيد ممثلاً عن رئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى جانب نخبة من الأساتذة والخبراء والمختصين في مجال الدراسات الأفريقية، إضافة إلى مشاركة عددًا من الباحثين الشباب.

وقد تناولت جلسات المؤتمر المختلفة موضوعات محورية متعلقة بالتنوع الثقافي وعلاقته بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية واللغوية والحضارية والأدبية في القارة.

وفي هذا الصدد، تم تأكيد حرص القيادة السياسية المصرية منذ عام 2014 على إيلاء الثقافة أهمية متنامية كأحد أدوات القوة الناعمة في تعزيز واقع العلاقات الأفريقية البينية، كما تمت الإشارة إلى وضع التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية ضمن أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في عام 2019 وذلك على نحو يتسق مع التطلعات الواردة في إطار "أجندة أفريقيا 2063"، مع تسليط الضوء على أهمية تحويل التنوع الثقافي في القارة إلى قوة دافعة للتكامل والتفاهم من خلال ترسيخ قيم الحوار واحترام الآخر ودعم التعليم والثقافة وحماية التراث واللغات الأفريقية، على نحو يسهم في بناء مجتمعات أكثر وعياً وقدرة على مواجهة التحديات.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود مركز المعلومات الحثيثة لدعم البحث العلمي والأنشطة الأكاديمية التي تعزز الفهم العميق للشؤون الأفريقية، وتسهم في تقديم تحليلات علمية متخصصة تسلط الضوء على مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القارة، كما يأتي في إطار الأهمية التي يوليها المركز لتعزيز الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية لتوفير قاعدة معرفية متكاملة تساعد صانعي القرار على صياغة سياسات ترتكز على دراسات دقيقة وموضوعية حول القارة الأفريقية.