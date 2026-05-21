الطقس اليوم : انكسار الموجة الحارة.. انخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة.. ورياح مثيرة للأتربة تضرب هذه المناطق

تشهد البلاد تغيرًا ملحوظًا في الأحوال الجوية بعد موجة من الأجواء الحارة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على مختلف المحافظات، وسط نشاط للرياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية. وأكدت الدكتورة منار غانم أن الطقس أصبح أقرب للأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة ليلًا، محذرة من الشبورة المائية والرمال المثارة في عدد من المناطق.

إنخفاض فى قيم درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، أن البلاد بدأت منذ أمس انخفاض في قيم درجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد علي تراجع وانخفاض قيم درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الاولي”، أن اليوم هناك انخفاض لدرجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية، والعظمي علي القاهرة الكبري نهارا تصل الي ٢٩ درجة مئوية، وهو اقل من المعدل بحوالي ثلاث الي اربع درجات ، وما بين ال٢٤ وال٢٦ درجة علي الاماكان الساحلية المطلة علي البحر المتوسط، و ٣٧ درجة مئوية علي محافظات الصعيد، موضحة ان الطقس اقرب الي الطقس الخريفي الممتع نهارا.

وتابعت أنه خلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، والصغرى علي القاهرة الكبري ١٨ درجة مئوية، وأقل من هذا علي المدن الجديدة.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح سرعته ما بين ال30 إلى 45 كم على الساعة فى كافة محافظات الجمهورية، مما يلطف أكثر الاجواء، ولكن من الممكن أن يصاحبها رمال وأتربة فى مناطق من الصحراء الغربية ومحافظات شمال وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر لخليج السويس : معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح : شمالية غربية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 - 18

العاصمة الإدارية 30- 17

6 أكتوبر 30 -17

بنها 28 -18

دمنهور 28- 17

وادي النطرون 29 -18

كفر الشيخ 28- 17

بلطيم 27 -17

المنصورة 28- 18

الزقازيق 29- 18

شبين الكوم 28- 17

طنطا 28 -17

دمياط 26 -18

بورسعيد 26- 19

الاسماعيلية 32- 18

السويس 31 -18

العريش 26- 16

رفح 25 -16

رأس سدر 30- 19

نخل 30 -16

كاترين 26 -12

الطور 25 -19

طابا 24 -17

شرم الشيخ 31 -22

الغردقة 31 -21

الإسكندرية 24 -18

العلمين 23 -17

مطروح 24- 17

السلوم 25 -17

سيوة 26 -18

رأس غارب 27 -19

سفاجا 31 -21

مرسى علم 32 -22

الشلاتين 32 -24

حلايب 30 -25

أبو رماد 35 -23

مرسى حميرة 32 -24

أبرق 37- 23

جبل علبة 37 -24

رأس حدربة 30 -26

الفيوم 29- 18

بني سويف 29- 18

المنيا 30 -17

أسيوط 30- 17

سوهاج 31 -18

قنا 33 -21

الأقصر 35 -22

أسوان 36 -22

الوادى الجديد 34 -22

أبوسمبل 38 -23



