شمندورات صديقة للبيئة تحمي شعاب جنوب سيناء.. وشرم الشيخ تستعد لموسم الغوص الآمن



أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تجهيز مواقع الغوص السياحي بمدينة شرم الشيخ ومحمية محمية رأس محمد بشمندورات رسو لليخوت السياحية الصديقة للبيئة، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية، ودعم استدامة الأنشطة السياحية والبيئية داخل المحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والتدخلات التي تنفذها الوزارة للحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن رسو اليخوت والقوارب بصورة عشوائية فوق الشعاب المرجانية، بما يسهم في حماية النظم البيئية البحرية وتنظيم الأنشطة السياحية بمواقع الغوص، خاصة في المناطق الأكثر إقبالًا من السائحين وممارسي أنشطة الغوص والرحلات البحرية.

وأوضحت “عوض”، في تصريح لها اليوم، الخميس، أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تركيب ما لا يقل عن 50 شمندورة رسو قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مع إعطاء الأولوية للمواقع الأكثر زيارة واحتياجًا للتنظيم، وفي مقدمتها منطقة الجزيرة البيضاء وشعاب العُطف داخل محمية رأس محمد، بما يضمن توفير وسائل رسو آمنة وصديقة للبيئة، تسهم في الحفاظ على الشعاب المرجانية وتقليل الضغوط الواقعة على البيئة البحرية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن المشروع يُنفذ بالتنسيق مع قطاع السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، التي تشارك في توفير متطلبات التنفيذ والدعم الفني اللازم، مشيرةً إلى أن المشروع يأتي استجابةً لتوصيات العاملين والقائمين على أنشطة الغوص والسياحة البحرية، في إطار تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية للحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة بالبحر الأحمر.

وشددت الوزيرة على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط حماية المحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية المستدامة، بما يعزز مكانة شرم الشيخ كواحدة من أبرز المقاصد العالمية لسياحة الغوص والأنشطة البحرية، ويحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.