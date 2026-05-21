الطماطم بـ40 جنيها .. أسعار الخضروات اليوم الخميس

بعد ارتفاع سعر الطماطم بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، يتابع المواطنين يومياً اسعار الخضروات و البطاطس و البصل سواء في الأسواق او سوق العطور و أماكن الجملة، ونستعرض لكم أسعار الخضروات اليوم الخميس 21 مايو بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الطماطم اليوم الأثنين

أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

- يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 30 و40 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 8 و14 جنيهًا

- يتراوح سعر كيلو البصل أبيض ما بين 5 و9 جنيهات

- يتراوح سعر كيلو البصل أحمر ما بين 4 و7 جنيهات

- يتراوح سعر كيلو الباذنجان رومي ما بين 10 و12 جنيهًا

- يتراوح سعر كيلو الخيار بلدي ما بين 8 و14 جنيهًا

- يتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 10 و16 جنيهًا

- يتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 9 و13 جنيهًا

- يتراوح سعر كيلو الباذنجان أبيض ما بين 8 و16 جنيهًا

- يتراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي ما بين 7 و15 جنيهًا

- يتراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 15 و25 جنيهًا

- يتراوح سعر كيلو الباذنجان بلدي ما بين 8 و14 جنيهًا

- يتراوح سعر كيلو الفلفل رومي بلدي ما بين 10 و14 جنيهًا

- يتراوح سعر كيلو الملوخية ما بين 10 و 18 جنيهًا

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضار اليوم بالكيلو داخل سوق العبور للجملة، بأسعار مستقرة لأغلب الأصناف مع تراجع ملحوظ لأسعار البامية وورق العنب كالتالي:

البطاطس: 6 إلى 13 جنيها.

البصل الأبيض: 5 إلى 9 جنيهات.

البصل الأحمر: 4 إلى 6.5 جنيها.

الكوسة: 10 إلى 15 جينها.

الجزر: 9 إلى 13 جنيها.

فاصوليا: 15 إلى 27 جنيها.

الباذنجان البلدي: 12 إلى 15 جنيها.

الباذنجان الرومي: 5 إلى 10 جنيهات.

الفلفل الرومي: 10 إلى 20 جنيها.

الفلفل الحامي: 8 إلى 15 جنيها.

الفلفل الألوان: 20 إلى 30 جنيها.

الملوخية: 8 إلى 14 جنيها.

الخيار البلدي: 10 إلى 16 جنيها.

البامية: 30 إلى 40 جنيها.

الثوم: 20 إلى 30 جنيها.

ورق العنب: 20 إلى 50 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

تباينت أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور للجملة، حيث تراوح سعر البرتقال الصيفي من 9 إلى 13 جنيها، مع اختفاء البرتقال أبو سرة من الأسواق، وتراوح سعر الليمون البلدي من 17 إلى 27 جنيها، بينما سجلت الجوافة 35 جنيها، والفراولة 30 جنيها، والتفاح المصري 42 جنيها، كما جاءت أسعار الفاكهة الصيفية كالتالي:

الكانتلوب: 15 جنيها.

الشمام: 17 جنيها.

مانجو زبدية: 40 جنيها.

مانجو بلدي: 30 جنيها.

البطيخ: من 40 إلى 120 جنيها حسب الوزن.

خوخ بلدي عريشي: 55 جنيها.

نكترين بلدي: 30 جنيها.

برقوق سكري: 60 جنيها.

مشمش فيومي: 40 جنيها.

موز بلدي: 25 جنيها.

عنب بناتي: 45 جنيها.

عنب كرمسن: 60 جنيها.

عنب أسود: 60 جنيها.

سبب ارتفاع أسعار الطماطم

أكد المهندس محمود الطوخي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، أن الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم يرجع إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالإنتاج والعرض في السوق، موضحًا أن الطماطم من المحاصيل التي لا يمكن تخزينها لفترات طويلة، مما يجعل أسعارها مرتبطة بشكل مباشر بحجم الإنتاج اليومي، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار خلال العام الماضي ووصولها إلى نحو 2 جنيه للكيلو أدى إلى تراجع المساحات المزروعة هذا الموسم، وهو ما انعكس على حجم المعروض الحالي وتسبب في موجة الارتفاعات الراهنة.

انخفاض المعروض من الطماطم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "فاصل العروة" يُعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الأسعار في الوقت الحالي، حيث يؤدي هذا الفاصل إلى انخفاض المعروض من الطماطم في الأسواق بشكل طبيعي، بالتزامن مع زيادة الطلب، وهو ما يرفع الأسعار بشكل مباشر، مضيفًا أن مصر تُعد من أكبر الدول المنتجة للطماطم على مستوى العالم، إلا أن الظروف المناخية الأخيرة، وخاصة الأمطار، أثرت بشكل سلبي على الإنتاج، وتسببت في خسائر كبيرة في "زهرة" الطماطم، ما أدى إلى تراجع حجم المحصول.

ضرورة ترشيد الاستهلاك

وشدد على أن تبدأ الأسعار في الانخفاض خلال نحو 20 يومًا، لتتراوح بين 15 و20 جنيهًا للكيلو مع دخول عروات جديدة وزيادة المعروض في الأسواق، داعيًا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك "المقاطعة المؤقتة" للطماطم، مؤكدًا أن المعروض موجود بالفعل لكن بكميات أقل، وأن زيادة المعروض تدريجيًا ستسهم في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.