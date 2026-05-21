شراكة حكومية لتطوير البحيرات وتعزيز الأمن الغذائي في مصر



تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير وتطهير البحيرات المصرية، شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمقر مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية.

تنفيذ أعمال التطهير والتكريك



ووفقًا للبروتوكول، تتولى هيئة قناة السويس تنفيذ أعمال التطهير والتكريك بالبحيرات المستهدفة، طبقًا لنطاقات العمل والأعماق والإحداثيات التي يحددها جهاز مستقبل مصر.



قناة السويس شريك رئيسي



وفي مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على توسيع مساهماتها التنموية ودعم المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والبيئي من خلال المشاركة الفاعلة في المشروعات القومية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بما يدفع جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مشيدًا بالنجاحات المتتالية التي حققها جهاز مستقبل مصر خلال فترة وجيزة لدعم ركائز التنمية المستدامة.

وأوضح الفريق ربيع، أن هيئة قناة السويس تمثل شريكًا رئيسيًا في مشروعات تطوير وتطهير البحيرات، استنادًا إلى ما تمتلكه من خبرات هندسية وفنية متراكمة وكفاءات بشرية متخصصة في أعمال التكريك، فضلًا عن الشركات التابعة لها العاملة في هذا المجال.

وأشار رئيس الهيئة، إلى النجاحات التي حققتها قناة السويس خلال السنوات الماضية في أعمال تكريك وتطهير بحيرات البردويل والمنزلة وإدكو ومريوط، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة التوازن البيئي للبحيرات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية منها، بما يسهم في دعم وتنمية الثروة السمكية.

كما استعرض الفريق ربيع، استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن، من خلال التوسع في الأنشطة الاقتصادية والانفتاح على مجالات عمل جديدة، أبرزها توطين الصناعة البحرية، واستحداث خدمات لوجيستية متطورة، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المشروعات القومية الكبرى.



جهاز مستقبل مصر يقود التطوير



ومن جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز يتولى تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير البحيرات المصرية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية منها، من خلال وضع أولويات التطوير وتحديد نطاقات العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن إعادة تأهيل البحيرات ورفع كفاءة استغلال مواردها الطبيعية، وتعظيم إنتاجيتها، وهو ما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتنمية الثروة السمكية، وخلق مجتمعات إنتاجية وتنموية مستدامة بالمناطق المحيطة.

ورحب الدكتور بهاء الغنام، بالتعاون المشترك مع هيئة قناة السويس، لما تمتلكه من خبرات وإمكانات متخصصة تسهم في رفع كفاءة أعمال التطوير والتطهير وفق أحدث المعايير البيئية، بما يحقق الأهداف التنموية والبيئية لهذا المشروع القومي الطموح.

وأضاف أن الجهاز يعمل وفق منهج علمي متكامل يعتمد على الدراسات البيئية والهيدرولوجية وتحديد أولويات التدخل التنموي، بما يضمن تحقيق الاستدامة والحفاظ على التوازن البيئي للبحيرات المصرية على المدى الطويل.



توقيع البروتوكول والتعاون



ووقع بروتوكول التعاون كل من المهندس طارق غريب الشامي، مدير إدارة الكراكات بالهيئة، واللواء خالد صلاح، مساعد مدير جهاز مستقبل مصر.

وعلى هامش مراسم التوقيع، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات عمل أخرى، وتم التوافق على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة أوجه التعاون المستقبلية، في إطار تكامل وتضافر جهود مؤسسات الدولة.