قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران .. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب بندر عباس
رئيس الوزراء يستعرض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة
رسائل من نجوم منفجرة.. جليد أنتاركتيكا يكشف سرا دفنه الفضاء منذ آلاف السنين
شهداء ومصابون جراء استهداف خيام النازحين في قطاع غزة
بالأسماء.. وفاة شاب وإصابة 23 آخرين في انقلاب ميكروباص بـ المنوفية
رئيس بعثة الحج المصرية: اكتمال وصول جميع حجاج بعثة القرعة للأراضي المقدسة
هدف قاتل.. كيف تسبب ناصر ماهر في حزن الملايين من جماهير الأهلي؟
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
سر ارتباط المصريين بالشاي.. طبيبة تكشف توليفة سحرية تحسن المزاج والتركيز
موقف الكاف من زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا
الحلم اتحقق.. محمد عبد المنعم يعلق على انضمامه للمنتخب في كأس العالم
​كارثة تهدد أرواح المواطنين بالجيزة.. انهيار كوبري جزيرة الودي بالصف جزئيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شراكة حكومية لتطوير البحيرات وتعزيز الأمن الغذائي في مصر

جهاز مستقبل مصر
جهاز مستقبل مصر
ولاء عبد الكريم


تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير وتطهير البحيرات المصرية، شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمقر مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية.
تنفيذ أعمال التطهير والتكريك
 

ووفقًا للبروتوكول، تتولى هيئة قناة السويس تنفيذ أعمال التطهير والتكريك بالبحيرات المستهدفة، طبقًا لنطاقات العمل والأعماق والإحداثيات التي يحددها جهاز مستقبل مصر.
 

قناة السويس شريك رئيسي
 

وفي مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على توسيع مساهماتها التنموية ودعم المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والبيئي من خلال المشاركة الفاعلة في المشروعات القومية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بما يدفع جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مشيدًا بالنجاحات المتتالية التي حققها جهاز مستقبل مصر خلال فترة وجيزة لدعم ركائز التنمية المستدامة.
وأوضح الفريق ربيع، أن هيئة قناة السويس تمثل شريكًا رئيسيًا في مشروعات تطوير وتطهير البحيرات، استنادًا إلى ما تمتلكه من خبرات هندسية وفنية متراكمة وكفاءات بشرية متخصصة في أعمال التكريك، فضلًا عن الشركات التابعة لها العاملة في هذا المجال.
وأشار رئيس الهيئة، إلى النجاحات التي حققتها قناة السويس خلال السنوات الماضية في أعمال تكريك وتطهير بحيرات البردويل والمنزلة وإدكو ومريوط، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة التوازن البيئي للبحيرات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية منها، بما يسهم في دعم وتنمية الثروة السمكية.
كما استعرض الفريق ربيع، استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن، من خلال التوسع في الأنشطة الاقتصادية والانفتاح على مجالات عمل جديدة، أبرزها توطين الصناعة البحرية، واستحداث خدمات لوجيستية متطورة، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المشروعات القومية الكبرى.
 

جهاز مستقبل مصر يقود التطوير
 

ومن جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز يتولى تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير البحيرات المصرية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية منها، من خلال وضع أولويات التطوير وتحديد نطاقات العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن إعادة تأهيل البحيرات ورفع كفاءة استغلال مواردها الطبيعية، وتعظيم إنتاجيتها، وهو ما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتنمية الثروة السمكية، وخلق مجتمعات إنتاجية وتنموية مستدامة بالمناطق المحيطة.
ورحب الدكتور بهاء الغنام، بالتعاون المشترك مع هيئة قناة السويس، لما تمتلكه من خبرات وإمكانات متخصصة تسهم في رفع كفاءة أعمال التطوير والتطهير وفق أحدث المعايير البيئية، بما يحقق الأهداف التنموية والبيئية لهذا المشروع القومي الطموح.
وأضاف أن الجهاز يعمل وفق منهج علمي متكامل يعتمد على الدراسات البيئية والهيدرولوجية وتحديد أولويات التدخل التنموي، بما يضمن تحقيق الاستدامة والحفاظ على التوازن البيئي للبحيرات المصرية على المدى الطويل.
 

توقيع البروتوكول والتعاون
 

ووقع بروتوكول التعاون كل من المهندس طارق غريب الشامي، مدير إدارة الكراكات بالهيئة، واللواء خالد صلاح، مساعد مدير جهاز مستقبل مصر.
وعلى هامش مراسم التوقيع، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات عمل أخرى، وتم التوافق على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة أوجه التعاون المستقبلية، في إطار تكامل وتضافر جهود مؤسسات الدولة.

جهاز مستقبل مصر قناة السويس تطهيرالبحيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

صيام يوم عرفة

لماذا يكفّر صيام عرفة ذنوب سنتين و«عاشوراء» سنة واحدة؟ لهذين السببين

يوم عرفة

احترس من ضياع ثواب صيام يوم عرفة لهذا الخطأ .. أمين الفتوى يكشف عنه

حكم استعمال المُحرِم كريمات الوقاية من الشمس

حكم استعمال المُحرِم كريمات الوقاية من الشمس.. الأزهر للفتوى يجيب

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد