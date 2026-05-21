الجنيه الذهب يتراجع إلى 54.52 ألف جنيه خلال تعاملات الخميس 21مايو 2026

ثبتت أسعار الذهب فى السوق المصرى اليوم الخميس 21 مايو 2026 على تراجع امس الأربعاء داخل محلات الصاغة، بحسب ما رصده موقع صدى البلد، مع هبوط ملحوظ في مختلف الأعيرة متأثرًا بتحركات السوق العالمية.



تراجع واضح



سجل الذهب انخفاضًا جديدًا بنحو 35 جنيهًا على الأقل في الجرام بمختلف الأعيرة مقارنة ببداية الأسبوع، وسط حالة من الترقب في السوق المحلي.



آخر سعر



بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6815 جنيهًا، مع استمرار الضغوط البيعية على المعدن الأصفر خلال التعاملات.



عيار 24



سجل سعر عيار 24 نحو 7788 جنيهًا للشراء و7720 جنيهًا للبيع، ليظل الأعلى قيمة بين الأعيرة المتداولة في السوق المصري.



عيار 22



بلغ سعر عيار 22 نحو 7139 جنيهًا للشراء و7076 جنيهًا للبيع، متأثرًا بتراجع أسعار الذهب عالميًا.



عيار 21



سجل عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 6815 جنيهًا للشراء و6755 جنيهًا للبيع، مع استمرار التراجع في الطلب.



عيار 18



وصل سعر عيار 18 إلى 5841 جنيهًا للشراء، مع تسجيل تراجع مماثل لبقية الأعيرة.



الأوقية عالميًا



بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4496 دولارًا للشراء و4495 دولارًا للبيع، وسط تقلبات في الأسواق العالمية.



الجنيه الذهب



سجل سعر الجنيه الذهب نحو 54.52 ألف جنيه للشراء و54.04 ألف جنيه للبيع، متأثرًا بانخفاض أسعار الجرام.