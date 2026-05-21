قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى شرم الشيخ الدولي نموذج متطور
الصليب الأحمر: 8000 مفقود منذ بدء الحرب في السودان
مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان: «بن غفير» اعتاد التطرّف وتصرّفه ضد «أسطول الصمود» مشين
رداد لشباب الدقهلية: لدينا 4 مراكز تدريب ووحدتان متنقلتان لتأهيلكم لسوق العمل وريادة الأعمال
أول تعليق لـ حمزة عبد الكريم بعد انضمامه لقائمة المنتخب بكأس العالم
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية .. تفاصيل وصور
ماجد سامي يهنئ الزمالك بالدوري: الكورة عايزة رجالة قبل الفلوس والصفقات
إيران تدرس رسالة مكتوبة أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب
أخبار كاذبة.. أول تعليق من أسرة أصالة على خبر طلاقها من زوجها فائق حسن
مين وشه منور النهاردة.. سفارة كندا بالقاهرة تحتفل بتتويج الزمالك بلقب الدوري
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
الرئيس السيسى يتلقى رسالة خطية من نظيره الجزائري.. ويؤكد الروابط التاريخية بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه الذهب يتراجع إلى 54.52 ألف جنيه خلال تعاملات الخميس 21مايو 2026

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
ولاء عبد الكريم

ثبتت أسعار الذهب فى السوق المصرى اليوم الخميس 21 مايو 2026 على تراجع امس الأربعاء داخل محلات الصاغة، بحسب ما رصده موقع صدى البلد، مع هبوط ملحوظ في مختلف الأعيرة متأثرًا بتحركات السوق العالمية.
 

تراجع واضح
 

سجل الذهب انخفاضًا جديدًا بنحو 35 جنيهًا على الأقل في الجرام بمختلف الأعيرة مقارنة ببداية الأسبوع، وسط حالة من الترقب في السوق المحلي.
 

آخر سعر
 

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6815 جنيهًا، مع استمرار الضغوط البيعية على المعدن الأصفر خلال التعاملات.
 

عيار 24
 

سجل سعر عيار 24 نحو 7788 جنيهًا للشراء و7720 جنيهًا للبيع، ليظل الأعلى قيمة بين الأعيرة المتداولة في السوق المصري.
 

عيار 22
 

بلغ سعر عيار 22 نحو 7139 جنيهًا للشراء و7076 جنيهًا للبيع، متأثرًا بتراجع أسعار الذهب عالميًا.
 

عيار 21
 

سجل عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 6815 جنيهًا للشراء و6755 جنيهًا للبيع، مع استمرار التراجع في الطلب.
 

عيار 18
 

وصل سعر عيار 18 إلى 5841 جنيهًا للشراء، مع تسجيل تراجع مماثل لبقية الأعيرة.
 

الأوقية عالميًا
 

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4496 دولارًا للشراء و4495 دولارًا للبيع، وسط تقلبات في الأسواق العالمية.
 

الجنيه الذهب
 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 54.52 ألف جنيه للشراء و54.04 ألف جنيه للبيع، متأثرًا بانخفاض أسعار الجرام.

الجنيه الذهب اسعار الذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

ييس توروب

أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مبادرة جديدة لمواجهة أمراض القلب في القاهرة.. والصحة تكشف التفاصيل

محافظ أسيوط يمنح وحدة سكنية لسيدة غير قادرة بمساكن الأسر الأولى بالرعاية ببني عدي بمنفلوط

محافظ أسيوط يمنح وحدة سكنية لسيدة.. ما قصتها؟

ضبط لحوم منتتهية الصلاحية بالغربية

حملات مكبرة قبل العيد في الغربية.. ضبط طن و 537 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" غير صالحة

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد