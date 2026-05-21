ثبات دون تغيير.. أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ثبات دون تغيير.. أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الخميس

محمد يحيي

شهد سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الخميس 21-5-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

وأظهر سعر جرام الذهب ثباتاً من دون تغيير بالتوازي مع مستهل تداولات اليوم، وسط حالة من الترقب.

وصعد سعر الذهب مساء أمس بمقدار طفيف لم يجاوز 20 جنيهًا بمختلف الأعيرة الذهبية.

كان سعر الذهب قد ارتفع 10 جنيهات بعد ساعتين من بداية التعاملات المسائية خلال اليوم.

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6835 جنيهاً.

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر 7811 جنيها للشراء و 7754 جنيها للبيع.

وصل سعر عيار 22 نحو 7160 جنيها للشراء و 7108 جنيها للبيع.

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6835 جنيها للشراء و6785 جنيها للبيع.

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5858 جنيها للشراء و 5815 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 54.68 ألف جنيه للشراء و 54.28 ألف جنيه للبيع.

وصل سعر أوقية الذهب 4530 دولار للشراء و 4529 دولار للبيع.

استقرار أسعار الذهب وسط ترقب محادثات ترامب وشي.. والتضخم يضغط على جاذبية المعدن النفيس

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

وتلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

