سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ خلال منتصف تعاملات اليوم، وسط حالة من الترقب بعد موجة التحركات السريعة التي شهدها الذهب خلال الأيام الماضية.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 وهو الذي يهم المستثمرين بشكل كبير ليسجل 7830 مما أثار اهتمام الراغبين في الشراء والاستثمار، بالتزامن مع انخفاض أسعار الأوقية عالميًا وتحركات الدولار.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب اليوم داخل محال الصاغة كالآتي

عيار 24: سجل 7830 جنيهًا للبيع و7785 جنيهًا للشراء.

عيار 21: سجل 6850 جنيهًا للبيع و6810 جنيهات للشراء.

عيار 18: سجل 5870 جنيهًا للبيع و5835 جنيهًا للشراء.

عيار 14: سجل 4565 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء.