رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ محافظ القاهرة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك

زار الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمقر ديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك على رأس وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وبحضور عدد من قيادات المحافظة.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن تقديره للجهود التي تقوم بها محافظة القاهرة في دعم التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن محافظة القاهرة تمثل صورة حقيقية للتنوع المصري وروح التعايش التي تجمع أبناء الوطن، متمنيًا دوام النجاح في استكمال مسيرة العمل والعطاء لخدمة المواطنين.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نعتز بما تشهده مصر من حالة استقرار وأمان، فهذه النعمة تمنح الجميع القدرة على العمل والبناء وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة."

وأضاف: "الأعياد دائمًا فرصة لتعزيز مشاعر المحبة والتقارب بين الناس، وتجديد التأكيد على أن المصريين تجمعهم روابط وطنية وإنسانية راسخة."

روح التكاتف والتعاون

ومن جانبه، رحب الدكتور إبراهيم صابر برئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الوطنية وروح الاحترام المتبادل بين أبناء الشعب المصري.

وأكد محافظ القاهرة أن المجتمع المصري يتميز بروح التكاتف والتعاون، وأن مثل هذه اللقاءات تعبر عن صورة مشرفة للوحدة الوطنية والمحبة الصادقة التي تجمع المصريين في مختلف المناسبات.