حرب النجوم تشتعل داخل ريال مدريد.. مبابي وفينيسيوس في صراع النفوذ ومورينيو يترقب الانفجار الكبير

تتزايد حالة التوتر داخل أروقة ريال مدريد مع اقتراب إسدال الستار على موسم 2025-2026 في ظل أجواء مشحونة تعكس حجم الأزمة التي تضرب غرفة ملابس الفريق الملكي بعدما تحولت العلاقة بين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور إلى صراع مفتوح على الزعامة والنفوذ داخل النادي.

ورغم محاولات الإدارة احتواء الموقف ومنع تسرب تفاصيل الأزمة إلى وسائل الإعلام فإن التقارير الإسبانية لا تزال تكشف يوما بعد الآخر عن كواليس مثيرة تؤكد أن الأوضاع داخل سانتياجو برنابيو أصبحت أكثر تعقيدا خاصة مع الحديث المتزايد عن اقتراب جوزيه مورينيو من العودة لقيادة الفريق الموسم المقبل.

مبابي يعيش تحت المراقبة داخل ريال مدريد

وفجرت تقارير إعلامية إسبانية مفاجآت جديدة بشأن معاناة كيليان مبابي داخل النادي الملكي حيث يشعر النجم الفرنسي بأن هناك من يتعمد مراقبة تحركاته الشخصية وتسريب تفاصيل حياته الخاصة إلى وسائل الإعلام.

وبحسب ما تم تداوله في برنامج الشيرنجيتو الإسباني فإن مبابي أصبح مقتنعا بوجود شخص داخل محيط الفريق يقوم بنقل أخباره بشكل مستمر بداية من تحركاته خارج الملعب وحتى لقاءاته الخاصة وهو ما تسبب في حالة غضب كبيرة لدى اللاعب.

ويرى المقربون من النجم الفرنسي أن الهدف من تلك التسريبات هو تشويه صورته أمام جماهير ريال مدريد وإظهاره كشخص بعيد عن التركيز والالتزام خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي يعيشها الفريق هذا الموسم.

وتسببت هذه الأجواء في انفجار غضب مبابي خلال الفترة الأخيرة بعدما أطلق تصريحات قوية ألمح خلالها إلى وجود أطراف تعمل ضده داخل النادي مؤكدا أنه يفضل المواجهة المباشرة في رسالة فهمها كثيرون بأنها موجهة إلى بعض اللاعبين داخل غرفة الملابس.

فينيسيوس يتمسك بعرش النجومية

في المقابل تشير التقارير إلى أن الصراع لا يتعلق فقط بالأمور الشخصية بل يمتد إلى المنافسة على قيادة المشروع الرياضي داخل ريال مدريد.

وترى بعض الأصوات القريبة من معسكر مبابي أن فينيسيوس جونيور لا يرغب في فقدان مكانته كنجم أول للفريق بعد وصول النجم الفرنسي وهو ما خلق حالة من التنافس الحاد بين الثنائي منذ بداية الموسم.

وتؤكد المصادر أن فينيسيوس يشعر بأن وجود مبابي يهدد نفوذه الفني والجماهيري داخل النادي بينما يعتقد معسكر اللاعب الفرنسي أن هناك محاولات متعمدة لإلقاء اللوم عليه في الأزمات التي يمر بها الفريق.

كما عادت إلى الواجهة اتهامات داخلية تشير إلى أن فينيسيوس كان له دور غير مباشر في تعقيد العلاقة مع المدرب السابق تشابي ألونسو قبل رحيله عن الفريق وهي الأمور التي زادت من حالة الانقسام داخل غرفة الملابس.

فلورنتينو بيريز يتحرك لحماية مشروع مبابي

ومع تصاعد الأزمة دخل رئيس النادي فلورنتينو بيريز على خط الأحداث في محاولة لاحتواء الموقف خاصة أن الإدارة تعتبر مبابي أحد أهم مشاريع النادي المستقبلية سواء فنيا أو تسويقيا.

وبحسب التقارير فإن بيريز أبدى دعما واضحا للنجم الفرنسي خلال الاجتماعات الأخيرة مشددا على أن الأرقام التهديفية التي يقدمها اللاعب تظل العنصر الأهم في تقييمه داخل الفريق بعيدا عن الجدل المثار حوله.

هذا الدعم اعتبره البعض رسالة غير مباشرة تؤكد تمسك الإدارة بمبابي في وقت تتزايد فيه الشكوك حول مستقبل العلاقة بينه وبين فينيسيوس.

مورينيو يقترب.. والقرار الحاسم ينتظر

ومع اقتراب الموسم من نهايته تتجه الأنظار نحو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أصبح المرشح الأقرب لتولي القيادة الفنية لريال مدريد خلفا لألفارو أربيلوا.

ويعتقد كثيرون أن إدارة ريال مدريد ترى في مورينيو الشخصية القادرة على إعادة الانضباط والسيطرة على غرفة الملابس خاصة في ظل شخصيته القوية وخبرته الطويلة في التعامل مع النجوم.

ويملك المدرب البرتغالي تاريخا معروفا في فرض الانضباط داخل الفرق التي يقودها حيث لا يتردد في اتخاذ قرارات حاسمة مهما كانت أسماء اللاعبين وهو ما قد يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة داخل الفريق خلال الصيف المقبل.

وتشير التوقعات إلى أن مورينيو قد يلجأ إلى أسلوبه المعتاد في توحيد اللاعبين ضد الضغوط الخارجية سواء عبر مواجهة الإعلام أو خلق حالة من التحدي الجماعي داخل الفريق بهدف إنهاء الصراع بين مبابي وفينيسيوس.

لكن في المقابل لا يستبعد البعض أن تتطور الأزمة إلى مرحلة أصعب خاصة إذا فشل الطرفان في التعايش داخل الملعب وخارجه وهو ما قد يدفع الإدارة للتفكير في التضحية بأحد النجمين مستقبلا.

أربيلوا في قلب العاصفة

ولم يكن المدرب الحالي ألفارو أربيلوا بعيدا عن دائرة التوتر إذ تشير التقارير إلى أن العلاقة بينه وبين مبابي شهدت حالة من الفتور خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت الأزمة الأكبر عندما تم إبلاغ اللاعب الفرنسي بإمكانية جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وهو القرار الذي أثار استياء اللاعب بشدة قبل أن يغيب لاحقا بسبب الإصابة.

وترى بعض التقارير أن مبابي شعر بعدم حصوله على المعاملة التي تليق بمكانته كنجم عالمي وهو ما زاد من حالة الاحتقان داخل الفريق في توقيت حساس من الموسم.