آس: مورينيو يحسم عودته إلى ريال مدريد.. والإعلان الرسمي يقترب

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بات قريبًا للغاية من العودة لتدريب ريال مدريد، بعدما تم التوصل لاتفاق شفهي كامل بشأن جميع البنود الرئيسية للعقد، ولم يتبقَّ سوى التوقيع الرسمي والإعلان النهائي.

رفض عرض بنفيكا رغم الإغراءات

وبحسب الصحيفة، عقد مورينيو اجتماعًا مع رئيس بنفيكا، روي كوستا، وأبلغه خلاله برفضه عرض التجديد الذي تضمن تمديد عقده لعامين إضافيين مع زيادة مالية كبيرة في راتبه.

عقد لمدة موسمين مع بند إضافي

وأوضحت الصحيفة أن مورينيو سيوقّع عقدًا يمتد لموسمين مع ريال مدريد، مع وجود بند يسمح بالتجديد التلقائي لموسم ثالث حال نجاح الفريق في التتويج بلقب الدوري الإسباني تحت قيادته.

انتظار إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز

ورغم اكتمال الاتفاق، لم يتم توقيع العقود حتى الآن، إذ ينتظر النادي إعادة تعيين فلورنتينو بيريز رئيسًا لريال مدريد يوم 24 مايو الجاري، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأكدت "آس" أن مورينيو لا يزال يرتبط بعقد مع بنفيكا يمتد لموسم إضافي، ما يمنحه وضعًا قانونيًا آمنًا في حال حدوث أي تطورات مفاجئة.

خطة مورينيو قبل الإعلان الرسمي

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي سيبقى في لشبونة حتى نهاية الأسبوع الجاري، قبل السفر إلى لندن لقضاء عدة أيام مع عائلته، ثم التوجه إلى مدريد نهاية مايو أو مطلع يونيو لتوقيع العقود وبدء مشروعه الجديد.

كما أوضحت أن مورينيو يعتزم بدء العمل مبكرًا على إعادة بناء الفريق، مع حصوله على صلاحيات واسعة داخل النادي، رغم أنه لم يبلغ جهازه الفني بشكل رسمي حتى الآن.

موعد الإعلان الرسمي

وأكد التقرير أن الجدول الزمني للإعلان بات شبه محسوم، حيث تنتهي فترة الترشح لرئاسة ريال مدريد يوم 23 مايو، على أن يُعلن بيريز رئيسًا يوم 24، بينما يُتوقع صدور البيان الرسمي الخاص بالتعاقد مع مورينيو يوم الإثنين 25 مايو.

وأضافت الصحيفة أن الشرط الجزائي في عقد مورينيو، والذي يسمح له بالرحيل عن بنفيكا مقابل غرامة محددة، ينتهي يوم 26 مايو، ما يفسر تسارع الخطوات خلال الأيام المقبلة.