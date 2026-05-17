جوزيه مورينيو يعلق على أنباء تدريب ريال مدريد

تحدث جوزيه مورينيو عن مستقبله التدريبي، بعد قيادة بنفيكا للفوز على إستوريل بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة من الدوري البرتغالي، وسط تزايد الأنباء التي تربطه بالعودة إلى ريال مدريد.

وأكد المدرب البرتغالي أن موقفه النهائي لم يُحسم بعد، موضحًا أنه تلقى عرضًا من إدارة بنفيكا لتجديد عقده، في ظل رغبة النادي في استمراره خلال الفترة المقبلة.

وأشار مورينيو إلى أن وكيل أعماله خورخي مينديز أبلغه بوجود مفاوضات مع إدارة ريال مدريد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأمور لم تصل إلى مرحلة التوقيع الرسمي حتى الآن.

وأضاف أن احتمالية بقائه مع بنفيكا لا تزال كبيرة، خاصة أنه يرتبط بعقد يمتد لموسم إضافي، إلى جانب العرض الجديد الذي وصفه بالمميز والمثير للاهتمام.

وجاءت تصريحات مورينيو في وقت تتحدث فيه تقارير إسبانية عن اقترابه بقوة من تدريب ريال مدريد، بل ووجود اتفاق شبه نهائي بين الطرفين، بانتظار الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.