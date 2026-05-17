وليالٍ عشر.. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح| فيديو

استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية نهاد سمير، مقالا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «وليالٍ عشر».

وقالت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح:

﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾

كل عام وأنتم بخير.. تبدأ غدًا العشر الأوائل من ذي الحجة، تلك الأيام المباركة التي تحمل معها نفحات إيمانية خاصة، وتعيد الصفاء والسكينة، الي الأرواح والقلوب، أيام جميلة يلتقي فيها الناس على الطاعة والخير والمحبة.

منذ اللحظة الأولى لهلال ذي الحجة، تبدأ التكبيرات في المساجد والبيوت، والجميع ما بين صائم، وقائم يصلي ويكثر الدعاء والذكر، ومن يستعد للسفر إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، ومن يفتح قلبه للخير ومساعدة الآخرين.

هذه الأيام عظيمة المكانة عند الله، فقد أقسم بها في القرآن الكريم، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها من الأيام. لذلك يحرص الناس فيها على الصلاة والذكر وقراءة القرآن وصلة الرحم والصدقة، فهي أيام تقترب فيها الأرواح وتسودها الطمأنينة والرضا.

والمصريون دائمًا لهم طريقتهم الخاصة في استقبال المواسم المباركة، حيث الخير حاضرًا، والرغبة في إدخال الفرحة على الآخرين جزءًا أصيلًا من الشخصية المصرية نرى من يفكر في غيره قبل نفسه، ومن يسعى إلى جبر الخواطر، ومن يفتح أبواب المودة والتكافل.

وفي هذه الأيام المباركة، تتجدد معاني الرحمة والستر والمحبة بين الناس، وتصبح أبسط التفاصيل قادرة على صنع أثر كبير؛ دعوة صادقة، مساعدة في الخفاء، صلة رحم بعد انقطاع، أو كلمة طيبة.

العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة لمراجعة النفس، والتقرب إلى الله، والتمسك بكل ما يجعل القلوب أكثر صفاءً ورحمة.

نسأل الله أن يبارك لنا في هذه الأيام المباركة، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، ويقينا كل شر ويحفظ مصر ورئيسها وأهلها، ويديم عليها الأمن والطمأنينة، ويرزق الجميع الخير والستر والسلام.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. وكل عام وأنتم بخير.