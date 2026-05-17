تصعيد جديد جنوب لبنان.. غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على النبطية ومحيطها

شهد جنوب لبنان، صباح الأحد، تصعيداً عسكرياً جديداً مع تنفيذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة زوطر الشرقية، وسط استمرار القصف المدفعي على عدد من البلدات والمناطق المحيطة منذ ساعات الليل وحتى الصباح.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القصف تركز على محيط بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية ويحمر الشقيف وأرنون وميفدون، ما أدى إلى حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.

كما امتدت الضربات إلى منطقة الميتم الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وميفدون، إضافة إلى حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني.