مقتل ضابط وجندي إسرائيليين في معارك جنوب لبنان إثر استهدافات بطائرات مسيّرة وقذائف هاون

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل النقيب ماعوز إسرائيل ريكانتي (24 عامًا) من بلدة إيتامار، قائد فصيلة في الكتيبة 12 من لواء جولاني، خلال اشتباكات في جنوب لبنان، وذلك إثر سقوط طائرة مسيّرة مفخخة.



وأشار الجيش إلى مقتل جندي آخر هو الرقيب نيغيف داغان (20 عامًا) من موشاف دكل، خلال عمليات في جنوب لبنان، بعد استهداف قواته بقذيفة هاون، وتمت ترقيته بعد وفاته إلى رتبة رقيب أول.



وذكر البيان أن الحادثين وقعا أثناء عمليات ميدانية في جنوب لبنان، حيث استُهدفت قوات الجيش، وتم إبلاغ عائلتي القتيلين، على أن تُعلن تفاصيل الجنازات لاحقًا.