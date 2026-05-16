التجهيزات النهائية لإطلاق حفل توزيع جوائز تريند آورد وإهداء الدورة لروح هاني شاكر.. صور

يستعد عدد كبير من المؤثرين من نجوم وصناع الفن والإعلام مساء اليوم لحضور حفل توزيع جوائز "تريند أورد " فى دورته الأولي وذلك داخل فندق تريمف بالقاهرة الجديدة.

وشهدت قاعة الإحتفال والريد كاربت تجهيزات ضخمة بمواصفات عالمية لاستقبال الحدث الأضخم من نوعه في تكريم النجوم والشخصيات الأكثر تأثيراً وحضوراً على الساحة الفنية والإعلامية خلال العام.



وأعلن الإعلامي أحمد عليوة واللجنة المنظمة ل تريند آورد أن هذه الدورة مهداة إلى روح أمير الغناء العربي هاني شاكر، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته الخالدة في إثراء الوجدان العربي.



ومن المقرر أن يقدم "تريند آورد" مفهوماً جديداً لجوائز التكريم، يقوم على معيار التأثير الحقيقى والترند الذي يفرض نفسه لدى الجمهور، بعيداً عن الصيغ التقليدية، ليحتفي بالحضور الأقوى والأكثر انتشاراً على السوشيال ميديا والمنصات الرقمية.

وأكد الإعلامي أحمد عليوة، رئيس مهرجان الفضائيات العربية ومؤس "تريند آورد"، أن انطلاق الدورة الأولى يمثل بداية قوية لحدث يهدف إلى تكريم النجاحات المؤثرة التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور العربي.

وأضاف أن المهرجان جاء ليواكب لغة العصر ويحتفي بالنجوم الذين صنعوا حالة من التفاعل والانتشار، مشيراً إلى أن الدورة الأولى شهدت اهتماماً واسعاً منذ الإعلان عنها، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الوطن العربي، ما يرشح الحفل ليكون أحد أهم المواعيد الفنية والإعلامية السنوية خلال السنوات المقبلة.