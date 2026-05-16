تعليم قنا: فتح تحقيق في واقعة اتهام مديرة مدرسة للوكيل بالتعدي عليها بالضرب

قررت مديرية التربية والتعليم في قنا، فتح تحقيق في واقعة اتهام مديرة مدرسة بإدارة نجع حمادي التعليمية، بالتعدي عليها بالضرب.

وأفادت مديرة المدرسة، في بلاغها بمركز شرطة نجع حمادي، بأن وكيل المدرسة تعدى عليها بالضرب والسب خلال اليوم الدراسي.

وأضافت مديرة المدرسة، في بلاغها، أن تعدي وكيل المدرسة عليها، أحدث بها إصابات استدعت عمل تقرير طبي، فضلا عن تمزيق حقيبتها وملابسها.

وأشارت مديرة المدرسة، إلى أنها تقدمت بالعديد من البلاغات والمذكرات ضد وكيل المدرسة ومدير سابق، تتضرر فيه من تعنتهما، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء.

وناشدت مديرة المدرسة، المسئولين عن العملية التعليمية بمحافظة قنا، بالتحقيق في شكواها، وإحالة المعتدي للتحقيق؛ واتخاذ إجراءات رادعة تحفظ لها حقها.

وكانت مديرة “مدرسة هو الابتدائية المشتركة”، تقدمت ببلاغ لمركز شرطة نجع حمادي، تتهم فيه وكيل المدرسة بالتعدي عليها بالضرب، كما قدمت تقريرا طبيا يفيد تعرضها للضرب.