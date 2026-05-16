طمع الميراث.. ضبط المتهم بإنهاء حياة شقيقه بالرصاص في قنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط المتهم بإنهاء حياة شقيقه بالرصاص وسط الشارع بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وجرى التحفظ عليه بمركز الشرطة لحين العرض على النيابة.

وتبين أن خلافات عائلية على الميراث، دفعت المتهم إلى إطلاق الرصاص على شقيقه، ما أدى إلى مصرعه فى الحال.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع سائق توك توك بطلقات نارية فى قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الجريمة، لمتابعة الموقف وكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن شقيق المجنى عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث أطلق أعيرة نارية على شقيقه أنهت حياته فى الحال.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

