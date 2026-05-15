بعد سفره لأمريكا مع والدته .. محمود حجازي لنجله : هتفضل موجود جوايا

شارك الفنان محمود حجازي منشورا عبر فيه عن حبه العميق وشوقه لنجله "يوسف" بعد صدور قرار قانوني يسمح بسفر الطفل إلى الخارج برفقة والدته .



ونشر الفنان محمود حجازي صورة مع نجله وعلق عليها قائلاً:"هتفضل موجود جوايا حتى لو مش بين ايديا اللهم لا اعتراض".

وقد غادرت رنا طارق، طليقة الفنان محمود حجازي، مصر، متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة نجلها؛ من أجل استكمال رحلته العلاجية، وذلك بعد صدور قرار من قاضي الأمور الوقتية، يسمح بسفر الطفل مع والدته، في تطور جديد للأزمة القائمة بينها وبين طليقها الفنان محمود حجازي.

وأكدت رنا طارق، في بيان صحفي، أنها وصلت بالفعل إلى الولايات المتحدة، موضحة أن القرار القضائي جاء بعد سلسلة من التطورات القانونية المتعلقة بالنفقة ونسب الطفل ومنع السفر، مشيرة إلى أن المحكمة اطلعت على كل تفاصيل الأزمة قبل إصدار القرار.

وقالت رنا، إن محمود حجازي “ينكر نسب الطفل، ويتنصل من مسؤولياته بالكامل”، مضيفة أنه لا يقوم بالإنفاق على الطفل أو السؤال عنه، كما يرفض تنفيذ حكم المحكمة الصادر بإلزامه بسداد نفقة شهرية قدرها 5 آلاف جنيه، على حد قولها، مبررًا ذلك بعدم عمله.

وأضافت أن محمود حجازي سبق وحصل على حكم بمنع سفر الطفل، رغم أنها كانت متواجدة خارج مصر في ذلك الوقت، مؤكدة أن المحكمة اكتشفت لاحقًا أن قرار المنع صدر أثناء وجودها وابنها خارج البلاد بالفعل؛ بعدما تم تقديم شهادة تحركات رسمية أثبتت صحة موقفها القانوني.