قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار ومواصفات تويوتا راف فور 2026 في السعودية
نشاط فني ضخم بمصر .. هيفاء وهبي في جلسات عمل مكثفة مع كبار صناع الأغنية
كريم عاطف مديرًا عامًا للسكرتارية التنفيذية بوزارة الرياضة
عقوبات الجولة العاشرة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية في الدوري
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تكشف كواليس اغتيال عز الدين حداد| صور
أول تعليق من إبراهيم عادل بعد تفعيل نورشيلاند بند الشراء في عقده
علقة موت بسبب التنمر.. طفل بالعناية المركزة بعد اعتداء وحشي داخل المدرسة
واشنطن تعلن استئناف مفاوضات إسرائيل ولبنان مطلع يونيو لبحث التهدئة
نورا عبد الباري تحصد ثلاث فضيات بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال بالإسماعيلية
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بتحبني حب تملك.. محمود حجازي يكشف تفاصيل أزمته مع طليقته ويتهم حماته بتخطيط الخلافات

النجم محمود حجازي
النجم محمود حجازي
أوركيد سامي

كشف الفنان محمود حجازي تفاصيل أزمته مع طليقته ، متحدثًا لأول مرة بشكل موسع عن طبيعة الخلافات التي نشبت بينهما خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الأزمة تطورت بسبب الخلاف على ابنهما وطريقة إدارة حياتهما الأسرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح محمود حجازي، خلال ظهوره في برنامج «كلام الناس»، أن زواجه تم في الولايات المتحدة بعقد إسلامي فقط، دون توثيق رسمي سواء في مصر أو أمريكا، مشيرًا إلى أن الأمر كان محل استغراب بالنسبة له منذ البداية، خاصة مع رفض أسرة زوجته توثيق الزواج بشكل قانوني.

وأضاف أنه بعد عودته إلى مصر بسبب ارتباطه بعدد من الأعمال الفنية، أقامت زوجته معه لفترة قصيرة، قبل أن يكتشفا حملها، وهو ما جعله يتمسك بفكرة تكوين أسرة مستقرة، مؤكدًا أنه حاول توفير حياة هادئة لها رغم ظروف عمله الصعبة.

وأشار حجازي إلى أنه سافر لاحقًا إلى أمريكا وظل هناك قرابة خمسة أشهر ونصف، مبتعدًا عن التمثيل خلال تلك الفترة من أجل التواجد بجانب زوجته واستقبال مولودهما، لافتًا إلى أنه حضر ولادة نجله بنفسه واستخرج له شهادة الميلاد وجواز السفر.

وأكد الفنان محمود حجازي أن الخلافات بدأت تتصاعد بعد عودتهما إلى مصر، موضحًا أنه فوجئ بترك طفلهما مع جدته في الولايات المتحدة، بينما جاءت زوجته إلى مصر للمشاركة معه في بعض المناسبات الفنية، وهو ما تسبب له في صدمة كبيرة وأدى إلى بداية التوتر بينهما.

واتهم محمود حجازي والدة طليقته بالتدخل المستمر في حياتهما الزوجية، واصفًا شخصيتها بأنها “متحكمة”، مؤكدًا أنها كانت السبب الرئيسي وراء تعقيد الأمور بينهما، خاصة مع رفضه الاستقرار بشكل دائم في أمريكا بسبب ارتباطه بحياته المهنية والفنية في مصر.

كما تحدث حجازي عن طبيعة العلاقة التي جمعته بطليقته، مؤكدًا أنها كانت شديدة التعلق به بشكل مبالغ فيه، على حد وصفه، قائلاً إنها كانت ترغب في معرفة تفاصيل يومه بشكل دائم ومتابعة تحركاته وعلاقاته المهنية، وهو ما تسبب في العديد من الأزمات والخلافات بينهما.

وأضاف أن الأمور تطورت لاحقًا إلى تهديدات ومشكلات قانونية، موضحًا أنه قام بكتابة نصف منزله باسمها من أجل تأمين مستقبل الأسرة، إلا أن الخلافات استمرت بعد مطالبتها بالحصول على الجزء المتبقي من المنزل، مؤكدًا أنه شعر وقتها بأنه يواجه ضغوطًا كبيرة.

وأشار محمود حجازي إلى أن الأزمة وصلت إلى حد منعه من رؤية نجله إلا بشروط معينة، موضحًا أنه رفض الاستمرار في العلاقة بعد تكرار الخلافات والتجاوزات اللفظية، وفضّل إنهاء الأمر بشكل هادئ ومحترم.

وفي ختام حديثه، أكد محمود حجازي أنه قام بتحرير محاضر رسمية بسبب ما وصفه بالتهديدات ومحاولات الإساءة إلى سمعته، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الوقائع التي تم تداولها ضده غير صحيحة، وأنه اضطر لقطع علاقته بعدد من الأشخاص بسبب تلك الأزمة، معتبرًا أن ما حدث كان جزءًا من ضغوط ومحاولات للتأثير عليه في ملف السفر ورؤية ابنه.

محمود حجازي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

الكهرباء

من أبيدوس لـ أوروبا.. مصر تقترب من التحول إلى مركز عالمي لتصدير الكهرباء

ترشيحاتنا

كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟

البامية والكوليسترول .. ماذا يحدث لدهون الد. م عند تناولها؟

شرب القهوة مع فيتامين B12

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

قصور الغدة الدرقية

خمول الغدة الدرقية يُبطئ جسمك ويؤثر على صحتك العامة.. أعراضه وكيفية علاجه

بالصور

البامية والكوليسترول .. ماذا يحدث لدهون الد. م عند تناولها؟

كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟

أضرار التدخين على البروستاتا.. ماذا يحدث لها عند شرب السجائر؟

التدخين وسرطان البروستاتا
التدخين وسرطان البروستاتا
التدخين وسرطان البروستاتا

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12

خمول الغدة الدرقية يُبطئ جسمك ويؤثر على صحتك العامة.. أعراضه وكيفية علاجه

قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد