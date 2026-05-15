أول تعليق من إبراهيم عادل بعد تفعيل نورشيلاند بند الشراء في عقده

علق الدولي المصري إبراهيم عادل، لاعب فريق نورشيلاند الدنماركي، على تفعيل ناديه بند الشراء ليتواجد في صفوف الفريق الأول بشكل نهائي لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وقال إبراهيم عادل: "أنا سعيد للغاية بتوقيعي عقدًا دائمًا مع نادي نوردشيلاند، فقد استمتعت كثيرًا بفترة وجودي هنا، شعرت وكأنني في بيتي منذ اليوم الأول، رحّب بي اللاعبون والجهاز الفني ترحيبًا حارًا، وساعدني الجميع على التأقلم والاندماج في الفريق".

واضاف: "أنا ممتن جدًا لذلك، لقد كان من المثير جدًا التعرف على الدوري الدنماركي، وكان الأمر مليئًا بالتحديات أيضًا، لأن المستوى عالٍ جدًا، أتطلع بشوق إلى المستقبل هنا في نادي نوردشيلاند".

واختتم: "يعجبني أسلوب لعبنا كثيرًا، لأنه يناسبني تمامًا، الآن، أركز على التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وآمل أن أساهم في فوز الفريق بلقب في المواسم القادمة".