رضا البحراوي يتألق في أقوى حفلات الصيف بحفل كامل العدد .. صور

أحيا نجم الأغنية الشعبية، المطرب رضا البحراوي، حفلا غنائيا مميزا أمس، داخل أحد فنادق القاهرة "" في ليلة غنائية مميزة شهدت حضورا جماهيريا ضخما رفعت فيه القاعة شعار "كامل العدد"، حيث توافد المحبون من مختلف الجنسيات للاستمتاع بصوت البحراوي.

قدم البحراوي، خلال الحفل باقة من أشهر أعماله الخاصة، إلى جانب باقة من الأغاني الطربية، ولم يكتف بذلك، بل أضفى لمسة من السلطنة بتقديمه أغنيات لـ "سلطان الطرب" جورج وسوف، مما أشعل حماس الحاضرين وزاد من تفاعلهم مع كل أغنية.

تضمنت قائمة الأغاني التي قدمها النجم الشعبي مجموعة من أنجح أعماله، منها: "ناس مني"، "صاحبك من بختك"، "سمعت كلامكم عني"، وأغنية مسلسل "النمر"، كما قدم أغنيات لمست مشاعر الحضور مثل "سيبوني محدش ليه خير عليا"، و"١٠٠ وش ولون"، وصولا إلى أغنيته الشهيرة "المقص" التي طلبها الجمهور خصيصا.