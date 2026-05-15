تحذير عاجل من الأرصاد| ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. ورياح وأتربة واضطراب الملاحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدٍ السبت 16 مايو 2026، أجواءً ربيعية متقلبة بين الاعتدال في الصباح الباكر والحرارة المرتفعة خلال ساعات النهار، مع استمرار بعض الظواهر الجوية المؤثرة على عدد من المناطق، أبرزها الشبورة المائية ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية في بعض السواحل.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحالة الجوية غدًا ستتدرج ما بين أجواء مائلة للحرارة إلى حارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، على أن تعود الأجواء للاعتدال خلال ساعات الليل.

أجواء متباينة بين الشمال والجنوب

وأشار شاهين إلى أن الطقس سيكون ربيعيًا معتدلًا في الصباح الباكر على معظم الأنحاء، ثم يتحول إلى مائل للحرارة وصولًا إلى الحار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين تتعرض مناطق جنوب الصعيد لحرارة شديدة، وهي طبيعة معتادة خلال هذه الفترة من العام مع زيادة تأثير الكتل الهوائية الصحراوية.

شبورة مائية في الصباح الباكر

ومن الظواهر المتوقعة أيضًا، تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وهو ما يتطلب الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من اليوم.

رياح نشطة واضطراب بالملاحة

وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها ما بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية.

وفي السياق نفسه، حذرت الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح هناك ما بين 45 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار.

سحب منخفضة وأمطار خفيفة محتملة

وأشارت التوقعات إلى فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق، دون أن يترتب عليه تأثير كبير على الأنشطة اليومية.

أسباب الموجة الحارة

أوضح شاهين أن ذلك يرجع إلى تأثر البلاد بمنخفض صحراوي يتمركز غرب الجمهورية، مما يؤدي إلى اندفاع رياح جنوبية إلى جنوبية غربية جافة ونشطة قادمة من الصحراء الغربية، إلى جانب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يضغط على الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض ويمنع صعوده، وهو ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ.

نصائح مهمة للمواطنين

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى ضرورة شرب كميات كافية من المياه والسوائل على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الحادية عشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مع ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفاتحة، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات تحت أشعة الشمس، فضلًا عن الحرص على الجلوس في أماكن جيدة التهوية واستخدام المراوح أو أجهزة التكييف عند الحاجة.

ومع هذه الأجواء المتقلبة، تبدو النصيحة الأهم للمواطنين هي متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في الطرق السريعة والمناطق المكشوفة والسواحل البحرية، حتى تمر حالة عدم الاستقرار بسلام ودون أي تأثيرات تُذكر على الحياة اليومية.