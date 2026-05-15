النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

يترقب عشاق الظواهر الفلكية حول العالم حدثًا استثنائيًا خلال عام 2026، مع وقوع كسوف كلي للشمس يُتوقع أن يحول النهار إلى ما يشبه الليل لعدة دقائق في بعض المناطق، ويعد هذا الحدث من أبرز الظواهر الفلكية النادرة التي تجذب اهتمام العلماء والهواة، خاصة مع إمكانية مشاهدته بوضوح في عدد من الدول، وسط تحذيرات من النظر المباشر إلى الشمس دون وسائل حماية مخصصة.

موعد الكسوف الكلي للشمس 2026

يعد كسوف الشمس الكلي إحدى أهم الظواهر الكونية التي ينتظرها العالم، ومن المقرر أن يقع هذا الحدث التاريخي في 12 أغسطس المقبل.

وتكمن أهمية هذا الكسوف في كونه الأول الذي يمكن مشاهدته من القارة الأوروبية منذ عام 2015، وأول كسوف يمر بالبر الأوروبي الرئيسي منذ عام 1999، مما يجعله حدثاً تاريخياً للمراقبين في تلك المناطق.

أطول فترة ظلام نهارية

خلال الكسوف الكلي للشمس 2026، سيقوم القمر بحجب قرص الشمس تماماً، ما سيؤدي إلى تحول النهار إلى ظلام مؤقت لبضع دقائق. ووفقاً للحسابات الفلكية، ستصل أطول فترة ظلام في بعض المناطق إلى دقيقتين و18 ثانية، وتعتبر هذه اللحظات هي الأثمن لعلماء الفلك لرصد «الهالة الشمسية» التي لا تظهر إلا خلال الكسوف الكلي.

وفي المناطق التي يُرى فيها الكسوف، قد يصبح لون السماء خافتاً بشكل غير معتاد، وقد تنخفض درجات الحرارة قليلاً، بل وقد تظهر النجوم في منتصف سماء النهار، وسيتوهج الغلاف الجوي الخارجي للشمس، المعروف باسم الإكليل الشمسي، بشكل خافت حول القمر، مما يخلق أحد أكثر المشاهد الطبيعية روعة.

هل سيكون كسوف الشمس مرئياً؟

وفقاً للتفاصيل الفلكية، لن يكون كسوف الشمس الكلي في 12 أغسطس 2026 مرئياً في كل مكان، سيُرى في مناطق محددة تشمل أجزاءً من روسيا، والقطب الشمالي، وجرينلاند، وأيسلندا، ومنطقة المحيط الأطلسي.

ولسوء الحظ، لن يكون الكسوف مرئياً في الهند، إذ سيحدث خلال ساعات الليل، ولهذا السبب، لن تُطبّق الممارسات الدينية التقليدية المتعلقة بالكسوف، مثل طقوس «سوتك».

أماكن المشاهدة وهل تراه مصر والدول العربية؟

تختلف إمكانية رؤية الكسوف من مكان لآخر بناءً على مسار ظل القمر، ووفقاً لموقع«Smithsonian Mag»، فإن مسار الكسوف سيتوزع كالتالي:

- مناطق الرؤية الكلية: يبدأ المسار من مناطق نائية فى سيبيريا، ويعبر شرق جرينلاند وغرب آيسلندا، ثم يجتاح شمال إسبانيا وينتهى شرق جزر البليار فى البحر المتوسط.

- أفضل المدن للمشاهدة: تتركز أفضل النقاط في «سكوريسبى سوند» بجرينلاند، ومدن «ليون، بورجوس، وبلد الوليد» فى إسبانيا.

- موقف مصر والدول العربية: ستكون مصر ومعظم الدول العربية خارج نطاق الرؤية الكلية، مع احتمالية حدوث كسوف جزئى ضعيف جداً في بعض المناطق الحدودية دون تأثير يذكر أو رؤية واضحة للظاهرة.