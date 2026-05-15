أسعار ومواصفات تويوتا راف فور 2026 في السعودية



صبري طلبه

تواصل تويوتا راف فور 2026 حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة في السوق السعودي، مع طرح مجموعة متنوعة من الفئات التي تعتمد على محركات بنزين وتقنيات هجينة، إلى جانب حزمة من التجهيزات.

محركات تويوتا راف فور 2026 والأداء الفني

تعتمد الفئات الأساسية من السيارة تويوتا راف فور 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يعمل دون نظام هجين، ويولد قوة تصل إلى 170 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 203 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT.

تويوتا راف فور 2026 

وتتوفر هذه المنظومة بخيارين من أنظمة الدفع، حيث تأتي فئة LE بالدفع الأمامي مع معدل استهلاك وقود يبلغ 17 كيلومترًا لكل لتر، بينما تعتمد النسخة الأخرى على نظام دفع رباعي مع معدلات تصل إلى 15.9 كيلومتر لكل لتر.

تويوتا راف فور 2026 والنسخ الهجينة 

تأتي تويوتا راف فور 2026 بنسخًا هجينة تعتمد على محرك بنزين سعة 2.5 لتر مدعوم بتقنية HEV، وتولد النسخة الهجينة ذات الدفع الأمامي قوة إجمالية تصل إلى 230 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 221 نيوتن متر، بينما تسجل معدل استهلاك وقود يصل إلى 26.6 كيلومتر لكل لتر.

تويوتا راف فور 2026 

أما نسخة الدفع الرباعي الهجينة لسيارة تويوتا راف فور 2026، فتنتج قوة إجمالية تبلغ 239 حصانًا، بينما يصل معدل استهلاك الوقود إلى 24.8 كيلومتر لكل لتر، مع الاحتفاظ بنفس العزم الأقصى للدوران.

أبعاد عملية تويوتا راف فور 2026

تنتمي راف فور 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، ويبلغ طول السيارة 4,600 مم، مع عرض يصل إلى 1,855 مم وارتفاع يبلغ 1,695 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,690 مم، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 749 لترًا.

تويوتا راف فور 2026 

كما حصلت السيارة تويوتا راف فور 2026 على تصميم خارجي يعتمد على الخطوط الحادة والطابع العصري، مع مصابيح أمامية وإضاءة نهارية بتقنية LED، إلى جانب جنوط بقياس 17 بوصة، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

تويوتا راف فور 2026 

أسعار تويوتا راف فور موديل 2026 في السعودية

تقدم فئة RAV4 LE بسعر 102,350 ريال، وبسعر 125,005 ريالات للفئة RAV4 XLE، بينما تتراوح أسعار فئة RAV4 XLE HEV وRAV4 XSE بين 134,550 ريالا و157,665 ريالا، ويصل سعر الفئة RAV4 LTD إلى 161,230 ريالا.

