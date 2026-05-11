وحش الـ SUV.. كل ما تريد معرفته عن تويوتا لاندكروزر 2026

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تُصنف تويوتا لاندكروزر ضمن أبرز سيارات العلامة اليابانية في فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، بعدما ارتبط اسمها على مدار سنوات طويلة بالاعتمادية والقدرة على التعامل مع الظروف القاسية والطرق الوعرة. 

أبعاد تويوتا لاندكروزر 2026

تعتمد تويوتا لاندكروزر 2026 على تصميم خارجي ضخم، ويبلغ طول السيارة 5115 مم، بينما يصل عرضها إلى 1980 مم، مع ارتفاع يبلغ 1945 مم، في حين تأتي قاعدة العجلات بطول 2850 مم.

ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 2460 و2545 كجم بحسب الفئة والتجهيزات، كما حصلت على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، وتأتي السيارة أيضاً بجنوط قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

تعتمد السيارة تويوتا لاندكروزر 2026 على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.5 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، ويولد قوة تصل إلى 409 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات يعمل مع نظام دفع رباعي 4WD.

حصلت تويوتا لاندكروزر 2026 على مجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم 9 وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة، كما تتوفر السيارة بأنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني، إضافة إلى التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

وتشمل تجهيزات السلامة أيضاً نظام تثبيت سرعة متكيف، وتقنيات التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب نظام قراءة المسار الذي يوفر تنبيهاً عند الخروج عن المسار مع مساعد للحفاظ على السيارة داخله. 

كما تضم السيارة مراقبة المنطقة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، فضلاً عن حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى نظام المساعدة على صعود المرتفعات ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات، بالإضافة إلى مساعد الانعطاف.

تأتي السيارة تويوتا لاندكروزر 2026 بشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم البلوتوث وآبل كاربلاي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية، كما تضم السيارة نظام صوتي مكوناً من 14 سماعة، مع شاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD، وتحصل السيارة على مقاعد كهربائية متعددة الضبط، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف.

