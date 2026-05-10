إطلاق اوبل كورسا GSE الرياضية الجديدة عالميًا.. بهذه المواصفات

كشفت اوبل الألمانية عن النسخة الرياضية الجديدة كورسا GSE المقدمة عالميًا، والتي تأتي ضمن توسيع طرازاتها الكهربائية عالية الأداء داخل فئة الهاتشباك المدمجة، حيث يحمل الطراز الجديد هوية مختلفة مقارنة بالإصدارات التقليدية من كورسا، مع تركيز واضح على تقديم تجربة قيادة أكثر رياضية.

محرك وأداء اوبل كورسا GSE

تعتمد السيارة اوبل كورسا GSE على محرك كهربائي واحد مثبت على المحور الأمامي للعجلات، يولد قوة تصل إلى 281 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 345 نيوتن متر، وتستمد السيارة الطاقة من حزمة بطاريات بسعة 54 كيلوواط ساعة.

وتستطيع كورسا GSE التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تسغرق 5.5 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، مع قدرات الدفع الأمامي للعجلات.

تصميم اوبل كورسا GSE

حصلت كورسا GSE على مجموعة من اللمسات الخارجية التي تميزها عن النسخ القياسية، حيث ترتكز السيارة على عجلات رياضية بتصميم خاص، مع استخدام ملاقط مكابح باللون الأصفر لإبراز الهوية الرياضية للطراز.

كما تأتي السيارة بمصابيح أمامية حادة تعمل بتقنية LED، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية وتصميم رباعي الأبواب، وحافظت السيارة على الحجم المدمج المعروف لطراز كورسا، مع توفير مساحة تخزين خلفية.

مقصورة وتجهيزات اوبل كورسا GSE

ركزت اوبل على الجمع بين الطابع الرياضي والتقنيات الحديثة، حيث حصلت السيارة على شاشة وسطية بقياس 10 بوصات مخصصة لنظام المعلومات والترفيه، مع واجهة تشغيل تدعم الوظائف الأساسية الخاصة بالملاحة والوسائط والاتصال.

كما زودت السيارة بعجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف تمنح السائق تحكمًا مباشرًا في عدد من الأنظمة أثناء القيادة، إلى جانب مقاعد رياضية بكسوة قماشية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ونظام صوتي ترفيهي، وحزمة من تقنيات الحماية والأمان.