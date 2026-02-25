بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

تمضي أوبل بخطوة جريئة نحو مستقبل الأداء الكهربائي مع الإعلان عن نسخة Opel Corsa GSE 2026، التي تمثل عودة الروح الرياضية لفئة الهاتشباك الصغيرة ولكن بمنظور عصري خال من الانبعاثات، فبعد سنوات ارتبط فيها الأداء العالي بمحركات البنزين الصاخبة، تعيد الشركة تعريف مفهوم "الهوت هاتش" عبر توليفة تجمع بين القوة الفورية والكفاءة العالية.

النسخة الجديدة تستند إلى الجيل الحالي من كورسا، مع حزمة تصميمية أكثر عدوانية مستوحاة من عالم السباقات، وتكشف الصور التشويقية عن عجلات رياضية قياس 18 بوصة، وملاقط مكابح بارزة بلمسات لونية جريئة، إضافة إلى مصدات معاد تصميمها وعناصر انسيابية تعزز تدفق الهواء، كما يتوقع اعتماد واجهة أوبل السوداء الشهيرة "Vizor" مع إضاءة LED حديثة، ما يمنح السيارة حضورا بصريا حادا يميزها عن الطرازات القياسية.

ميكانيكيا، تعتمد أوبل كورسا GSE على منظومة كهربائية متطورة تشاركها مع طرازات أخرى ضمن مجموعة ستيلانتس، ما يعكس توجها تقنيا موحدا للعلامات التابعة للمجموعة، المحرك الكهربائي الأمامي يولد قوة تصل إلى 278 حصانا مع عزم دوران فوري يبلغ 345 نيوتن متر، وهي أرقام تضع السيارة في مصاف الطرازات الرياضية المدمجة، هذه القوة تترجم إلى تسارع قوي واستجابة لحظية، وهي إحدى أبرز مزايا السيارات الكهربائية مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي.

تستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 54 كيلوواط/ساعة، توفر مدى قيادة يتراوح بين 322 و370 كيلومترا، حسب ظروف الاستخدام، ما يجعلها عملية للتنقل اليومي داخل المدن، ولم تقتصر التحسينات على منظومة الدفع فقط، بل شملت تجهيزات رياضية مثل ترس تفاضلي محدود الانزلاق من نوع Torsen ونظام تعليق أكثر صلابة، بهدف تعزيز الثبات والتحكم عند القيادة الديناميكية.

اقتصاديا، تقدم كورسا GSE ميزة واضحة من حيث تكاليف التشغيل، إذ تبقى تكلفة الشحن أقل بكثير من الوقود التقليدي، مع انخفاض متوقع في نفقات الصيانة طويلة الأمد، وتشير التوقعات إلى طرح السيارة عالميا خلال أواخر العام، على أن تصل إلى أسواق الشرق الأوسط في النصف الأول من 2026.