درس التراويح بالجامع الأزهر: بلوغ رمضان نعمة ترفع صاحبها لدرجات قد تفوق الشهداء
نائب الرئيس الأمريكي: ترامب مصر على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية
«دوخت علشان أجيب ممثلة شبهك»| بيتر ميمي يرد على هجوم مُتحدثة جيش الاحتلال: «الفيديوهات موجودة»
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
كريم عاطف

تمضي أوبل بخطوة جريئة نحو مستقبل الأداء الكهربائي مع الإعلان عن نسخة Opel Corsa GSE 2026، التي تمثل عودة الروح الرياضية لفئة الهاتشباك الصغيرة ولكن بمنظور عصري خال من الانبعاثات، فبعد سنوات ارتبط فيها الأداء العالي بمحركات البنزين الصاخبة، تعيد الشركة تعريف مفهوم "الهوت هاتش" عبر توليفة تجمع بين القوة الفورية والكفاءة العالية.

النسخة الجديدة تستند إلى الجيل الحالي من كورسا، مع حزمة تصميمية أكثر عدوانية مستوحاة من عالم السباقات، وتكشف الصور التشويقية عن عجلات رياضية قياس 18 بوصة، وملاقط مكابح بارزة بلمسات لونية جريئة، إضافة إلى مصدات معاد تصميمها وعناصر انسيابية تعزز تدفق الهواء، كما يتوقع اعتماد واجهة أوبل السوداء الشهيرة "Vizor" مع إضاءة LED حديثة، ما يمنح السيارة حضورا بصريا حادا يميزها عن الطرازات القياسية.

ميكانيكيا، تعتمد أوبل كورسا GSE على منظومة كهربائية متطورة تشاركها مع طرازات أخرى ضمن مجموعة ستيلانتس، ما يعكس توجها تقنيا موحدا للعلامات التابعة للمجموعة، المحرك الكهربائي الأمامي يولد قوة تصل إلى 278 حصانا مع عزم دوران فوري يبلغ 345 نيوتن متر، وهي أرقام تضع السيارة في مصاف الطرازات الرياضية المدمجة، هذه القوة تترجم إلى تسارع قوي واستجابة لحظية، وهي إحدى أبرز مزايا السيارات الكهربائية مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي.

تستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 54 كيلوواط/ساعة، توفر مدى قيادة يتراوح بين 322 و370 كيلومترا، حسب ظروف الاستخدام، ما يجعلها عملية للتنقل اليومي داخل المدن، ولم تقتصر التحسينات على منظومة الدفع فقط، بل شملت تجهيزات رياضية مثل ترس تفاضلي محدود الانزلاق من نوع Torsen ونظام تعليق أكثر صلابة، بهدف تعزيز الثبات والتحكم عند القيادة الديناميكية.

اقتصاديا، تقدم كورسا GSE ميزة واضحة من حيث تكاليف التشغيل، إذ تبقى تكلفة الشحن أقل بكثير من الوقود التقليدي، مع انخفاض متوقع في نفقات الصيانة طويلة الأمد، وتشير التوقعات إلى طرح السيارة عالميا خلال أواخر العام، على أن تصل إلى أسواق الشرق الأوسط في النصف الأول من 2026.

Opel Corsa أوبل كورسا أوبل كورسا GSE أوبل كورسا كورسا GSE سيارة كهربائية

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

جانب من الندوه

تعزيز التوعية الرقمية لضمان تنشئة اجتماعية سليمة للأطفال.. ندوة بإعلام الداخلة

محافظ دمياط

رسائل حازمة من محافظ دمياط لرؤساء المدن: لا تهاون في إزالة التعديات

جانب من الحدث

نائب محافظ الوادي الجديد يشهد الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

