خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص وزوجته من قيام آخرين بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما داخل منزلهما بكفر الشيخ .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص وزوجته "مصابين بجروح متفرقة بالجسم) طرف ثان (طالب ، 3 سيدات) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ ، وذلك لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب وإستخدام أحد أفراد الطرف الثانى سلاح أبيض .

أمكن ضبط الطرف الثانى ، وبحوزتهم"السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.