خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

يصرف مجلس إدارة نادى الزمالك جزءًا من المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، فى ظل عدم صرف مستحقاتهم خلال الفترة الماضية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك "مصدر.. الزمالك يحفز اللاعبين بمكافآت خاصة وصرف المستحقات بشكل ثابت في الفترة المقبلة لمواصلة الانتصارات".

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا على نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري.

ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء .