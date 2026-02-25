ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس

تأهل الروسي دانييل ميدفيديف الدور ربع النهائي من بطولة دبي الحرة للتنس للرجال من فئة 500 نقطة، بعدما أنهى مشوار السويسري ستان فافرينكا في البطولة بفوزه عليه بمجموعتين دون رد 6-2 و6-3، في مواجهة حملت طابعا خاصا مع إسدال الستار على مسيرة امتدت لعقدين من مشاركة النجم السويسري في دبي.



وتمكن ميدفيديف، المتوج بلقب البطولة عام 2023، من فرض إيقاعه منذ البداية، إذ كسر إرسال فافرينكا ثلاث مرات في المجموعة الأولى التي حسمها خلال نحو نصف ساعة، قبل أن يواصل تفوقه في المجموعة الثانية مستفيداً من قوة إرساله ودقته، محققاً سبع ضربات إرسال ساحقة، ليحسم اللقاء ويتأهل إلى دور الثمانية.