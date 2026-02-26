أحمد موسى: وزارة الداخلية تنظم إفطارات جماعية رمضانية لتعزيز روح التضامن بين المواطنين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزارة الداخلية تُضفي أجواء رمضانية مميزة على المواطنين؛ من خلال تنظيم إفطارات جماعية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعكس الدور المجتمعي الفاعل للوزارة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الإفطارات تُقام ضمن حملة «كلنا واحد» لتكريم المواطنين، حيث تجمع هذه المآدب آلاف الأشخاص في مشهد إنساني يبرز روح التضامن والتلاحم الاجتماعي خلال الشهر الكريم.

ولفت مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن وزارة الداخلية تقدم إفطارًا بمعنى الكلمة، وهي تقوم بدور مجتمعي مهم.