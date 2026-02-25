بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مع آخر زيادة في أسعار السجائر التي اعتمدتها الشركة الشرقية للدخان خلال الأسابيع القليلة الماضية، يبحث المواطنون بشكل مستمر عن أسعار السجائر اليوم، سواء المحلية أو المستوردة أيضاً التي تمت زيادة أسعارها مؤخراً.

ويستعرض معكم موقع صدى البلد، أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير2026، بعد الزيادة الرسمية الأخيرة..

أسعار السجائر المحلية اليوم

1- كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا.

2- كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا.

3- كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا.

4- بوسطن: 48 جنيهًا.

5- بلومنت: 48 جنيهًا.

6- مونديال أحمر: 48 جنيهًا.

7- مونديال أصفر: 48 جنيهًا.

8- مونديال سيلفر: 48 جنيهًا.

9- مونديال سويتش منتول: 48 جنيهًا.

10- مونديال سويتش بلو بيري: 48 جنيهًا.

11- كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا.

12- كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا.

13- ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.



أسعار السجائر المستوردة

وجاءت أسعار السجائر المستوردة كما يلي:

ميريت: 111 جنيهًا

مارلبورو: 102 جنيه

مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا

إل أند إم (L & M): 82 جنيهًا

كم سعر السجائر LM أحمر؟

سجائر LM الأحمر هي الأكثر طلبا وانتشرت بين أنواع السجائر المستوردة ويسجل سعر السجائر LM أحمر اليوم في الأسواق 82 جنيها.

أسعار التبغ المسخن وبدائل التدخين

وسجلت بدائل التدخين والتبغ المسخن اليوم الأسعار التالية:

عبوات TEREA بجميع أنواعها: 82 جنيهًا

TEREA Capsules: سجلت 87 جنيهًا

HEETS: سجلت 69 جنيهًا