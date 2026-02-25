قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
تحويل «استراحة الملك فاروق» إلى مركز فنون عالمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل المداح 6 الحلقة 9.. حمادة هلال يواجه قرين طفلة داخل دار رعاية

مسلسل المداح
مسلسل المداح
سعيد فراج

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "المداح 6"، انتقال الصراع بين صابر المداح (حمادة هلال)، والجن سميح (فتحي عبد الوهاب)، إلى مرحلة أكثر تعقيدا، داخل أروقة معبد "هابو" بمدينة الأقصر.

بدأت المواجهة؛ حين نجح “سميح” في الوصول أولا إلى "الزمردة" التي يبحث عنها “صابر”، قاصدا بذلك هز ثقته بنفسه، وإحباط عزيمته، إلا أن الحقيقة كشفت عن فشل سميح في الحصول على الحجر الحقيقي؛ مما دفعه للجوء إلى سلاح الخداع وزرع الشكوك النفسي داخل قلب صابر لاستكمال لعبته الشيطانية.

مسلسل المداح

وعلى جانب آخر، تدخلت القوى الغيبية بظهور "دليلة"، التي منحت صابر رؤية غامضة لطفلة تدعى "جهاد" تعيش في دار رعاية، حيث كانت الطفلة على وشك ارتكاب جريمة بشعة بتحريض مباشر من قرينها، مما وضع صابر أمام مهمة إنقاذ جديدة تتجاوز حدود صراعه الشخصي.

ولم تكتف الحلقة بهذا القدر من الإثارة، بل كشفت عن خطة خبيثة دبرها سميح للإيقاع بـ"منال" (دنيا عبد العزيز)، محاولا جر "رحاب" (هبة مجدي) لارتكاب جريمة قتل بحق شقيقتها، في محاولة يائسة لإبعاد عائلة صابر عنه وتشتيت تركيزه في معركته الكبرى.

مسلسل المداح

واختتمت الحلقة بمشهد صادم مشحون بالرعب داخل دار الرعاية، حيث وصل صابر ليجد الدماء تغطي السرير، بينما كانت الطفلة جهاد في حالة سيطرة كاملة من قرينها عليها، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة صابر على التصدي لهذه الفتنة الجديدة وحماية الأبرياء من شرور الجن المستمرة.

أبطال مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

