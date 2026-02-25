قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درس التراويح بالجامع الأزهر: بلوغ رمضان نعمة ترفع صاحبها لدرجات قد تفوق الشهداء
نائب الرئيس الأمريكي: ترامب مصر على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية
«دوخت علشان أجيب ممثلة شبهك»| بيتر ميمي يرد على هجوم مُتحدثة جيش الاحتلال: «الفيديوهات موجودة»
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
ديني

الشيخ خالد الجندي: قصة سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم درس في الدعاء للذرية

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام مع والده سيدنا إبراهيم عليه السلام تمثل نموذجًا فريدًا في التربية الروحية والأخلاقية وترك البركة للأطفال، مستعرضًا الموقف الذي ترك فيه إبراهيم هاجر وإسماعيل في وادٍ غير مزروع بأمر الله، معتبراً هذا الحدث درسًا في الصبر والاعتماد على الله وترك أثر صالح للأجيال.

الشيخ خالد الجندي يوضح العبرة من قصة سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم

وأشار الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، إلى أن إسماعيل تربى في غياب والده، وسط تحديات كبيرة، لكنه استجاب لتربية والديه المبنية على الدعاء والصلاح، حيث قال الله تعالى عن إبراهيم: "إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم"، ليترك أثرًا صالحًا ودعاءً مستمرًا لأبنائه، مؤكداً أن هذا النوع من التربية الروحية أهم بكثير من الوجود المادي للوالد فقط.

ولفت الشيخ خالد الجندي إلى أن التركه الصالحة للأطفال تشمل الدعاء والعمل الصالح والقدوة الطيبة، مشيرًا إلى أن أي والد مضطر للسفر أو الانشغال يجب أن يترك لأبنائه أشياء تنفعهم مثل الدعاء والوصايا الصالحة، مستشهداً بما فعله سيدنا إبراهيم حين ترك هاجر وإسماعيل، حيث حرص على ترك أمن وسلوك صالح وبركة مستمرة.

وأشار الجندي إلى الدروس النفسية والاجتماعية من القصة، موضحًا أن إسماعيل رغم افتقاده لوالده عاش مستقرًا ومتوازنًا بفضل التربية الصالحة والدعاء، مؤكداً أن الإعجاز في القصة ليس فقط في حدث الذبح أو الوحي، بل في المنظومة الكاملة: الأب، الأم، الطفل، والبيئة المحيطة التي شكلت شخصية النبي الصغير.

وأضاف أن هذه القصة تعلم الآباء أن التربية الصالحة وترك أثر إيجابي للذرية أهم من الوجود الدائم أو السيطرة المباشرة، وأن الالتزام بالدعاء والعمل الصالح يجعل الأطفال ينشأون في بيئة أخلاقية وروحية حتى في غياب الأب أو الأم لفترة.

وأكد أن الأمر الإلهي يقيني لدى الوالد المؤمن، والدعاء وترك البركة للأطفال هو ما يضمن تربية سليمة وأجيال صالحة، مستشهداً بإشارات القرآن الكريم إلى دور إبراهيم وإسماعيل في بناء منظومة أخلاقية وروحية متكاملة قبل وبعد الاختبارات الكبرى التي واجهوها.

الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خالد الجندي قصة سيدنا إسماعيل قصة سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

النائب مصطفى البهي

تفاصيل مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل

الضرائب

حبس وغرامات.. كيف تعامل القانون مع المتملصين من الضرائب

الدكتور أيمن محسب

برلماني: مبادرة أبواب الخير نموذج متكامل لتعزيز الحماية الاجتماعية

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

