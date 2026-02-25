زيلينسكي: دعم النرويج يقترب من مليار دولار ويعزز قدرات الدفاع والطاقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن النرويج تعد من بين أكثر المستثمرين نشاطا في برنامج "قائمة الاحتياجات الأوكرانية ذات الأولوية"، المعروف اختصارا باسم PURL، مشيرًا إلى أن مساهمتها بلغت حاليا 970 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره.

وأوضح زيلينسكي: "النرويج من بين أكثر المستثمرين نشاطًا في برنامج PURL، وهذه حقيقة. يتيح لنا هذا البرنامج شراء أنظمة الدفاع الجوي، وقبل كل شيء تعزيز قدراتنا الدفاعية. وحتى اليوم، بلغت المساهمة ضمن برنامج PURL وحده 970 مليون دولار".

وعقب محادثاته مع رئيس الوزراء النرويجي، أشار زيلينسكي إلى أن التعاون بين البلدين وصل فعليًا إلى مستوى استراتيجي جديد.

وأضاف: "ناقشنا اليوم مواصلة عملنا المشترك، وسنعمل نحو شراكة استراتيجية. في الواقع، لقد وصلنا بالفعل إلى هذا المستوى"، معربًا عن شكره للنرويج على استعدادها لمواصلة دعم أوكرانيا في قطاع الطاقة.

