تشكيل مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لناديي ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

كورتوا - ألكسندر أرنولد، أسينسيو، روديجر، كاريراس - فالفيردي، تشواميني، جولر، كامافينجا - جارسيا، فينيسيوس.

فيما جاء تشكيل بنفيكا كالتالي:

تروبين – ديديك، أراوخو، أوتاميندي، دال – ريوس، باريرو – أورسنيس، سيلفا، شجيلديروب – بافليديس.

يُذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد على بنفيكا بهدف نظيف.