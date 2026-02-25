قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سماح أنور: النجاح دلوقتي بالموهبة وعدد المتابعين على السوشيال ميديا
عين صناعية لابنها .. عمرو الليثي يجبر بخاطر سيدة في «أبواب الخير»
كيف نواجه القلق على المستقبل والرزق والأولاد؟.. أمين الفتوى يجيب
عائد استثمار 100 ألف جنيه في سند المواطن.. هتكسب كام في الشهر؟
شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ثامن ليلة من رمضان | بث مباشر
صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر الليلة الثامنة من رمضان | بث مباشر
الأمن يلقي القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهما النارية
«ماسكة في السنّادات ليه.. راكبة التروماي»| رامز جلال يُعلّق على حضور الفنانة سماح أنور
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق
الضويني: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم
الرئيس الإسرائيلي لرئيس وزراء إثيوبيا: هناك جهات تحاول تقويض علاقتنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تأكد غياب مبابي عن ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

مبابي
مبابي
مجدي سلامة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، غياب الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول، عن مواجهة بنفيكا البرتغالي، المقرر إقامتها اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ بسبب إصابة في الركبة.

ويعاني مبابي من إصابة في الركبة تسببت في غيابه عن مباريات في ديسمبر ويناير الماضيين، كما أنه لم يشارك في مباراة الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد في وقت سابق هذا الشهر.

ويتصدر المهاجم الفرنسي – البالغ من العمر 27 عامًا - قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 38 هدفا منها 23 في الدوري المحلي و13 في دوري أبطال أوروبا.

وضم ريال مدريد فقط فينيسيوس جونيور وجونزالو جارسيا وبراهيم دياز وفرانكو ماستانتونو – البالغ من العمر 18 عامًا - لهجوم الفريق للمباراة التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بعد فوزه 1-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بهدف فينيسيوس في الشوط الثاني من المباراة التي شابها جدل عنصري بمشاركة المهاجم البرازيلي الذي زعم أن جانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا وجه له إهانة عنصرية.

وأوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بريستياني مؤقتا لمباراة واحدة، لكن الجناح الأرجنتيني سافر مع الفريق إلى مدريد بعد أن استأنف بنفيكا ضد إيقافه.

ولا يزال لاعب الوسط جود بلينجهام غير متاح بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يقضي المهاجم رودريجو عقوبة الإيقاف مباراتين بسبب إهانة الحكم خلال الهزيمة 4-2 أمام بنفيكا في مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

