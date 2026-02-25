مسؤول بحزب الله: سنتدخل إذا كان هدف واشنطن إسقاط النظام في إيران

أفاد مسؤول في حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، إن الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجهت الولايات المتحدة ضربات محدودة إلى إيران مع تحذيره من أن الهجوم ضد علي خامنئي خط أحمر، بحسب تصريحات لـ"فرانس بريس".



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته: "إذا كانت الضربات الأمريكية لإيران محدودة فموقف حزب الله هو عدم التدخل عسكريا.. لكن إن كان هدف واشنطن إسقاط النظام الإيراني أو استهداف شخص المرشد فالحزب سيتدخل حينها".

وشدد المسؤول على أن أي هجوم ضد آية الله خامنئي سيكون "خطاً أحمر".

ووفقا له، في حال شنّ هجوم على النظام الإيراني فإن إسرائيل "ستشن حربا على لبنان لا محالة".

وتخشى السلطات اللبنانية تدخل حزب الله الذي لا يزال يمتلك صواريخ، في حال انخرطت إسرائيل في حرب إقليمية ضد إيران.

و في وقت سابق، أصدرت الخارجية الأمريكية تعليمات بمغادرة جميع الدبلوماسيين غير الضروريين وعائلاتهم لبنان، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

وزاد هذا الإجراء من المخاوف اللبنانية من أن يتحول لبنان إلى ساحة في ظل المواجهة بين واشنطن وطهران، خصوصا أن حزب الله كان قد أعلن في وقت سابق اصطفافه مع الموقف الإيراني، بينما يعمل لبنان على اتصالات داخلية مع الحزب وخارجية مع الدول الصديقة، للنأي بلبنان عن أي مواجهة.