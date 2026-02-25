درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي

تشهد أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل علي كلاي- الذي يعرض على قنوات DMC- تصعيدًا مفاجئًا في مسار شخصية “ميادة”؛ بعدما دفعتها مخاوفها من فقدان زوجها إلى اتخاذ خطوة جريئة، فبعد موجة من الشكوك والغيرة، تلجأ ميادة إلى السحر؛ اعتقادًا منها أنه السبيل الأخير للحفاظ على "علي" ومنع أي امرأة أخرى من الاقتراب منه.

تدخل ميادة بهذه الخطوة مرحلة أكثر تعقيدًا، إذ يكشف القرار حجم الهواجس التي تسيطر عليها، ومدى خوفها من خسارة زواجها، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي عصفت بعلاقتها بزوجها الذي يجسده أحمد العوضي.

تحاول ميادة بهذه المحاولة اليائسة السيطرة على مجريات الأمور بأي وسيلة، حتى وإن كانت خارجة عن المنطق؛ مما يعكس هشاشة نفسية عميقة تعيشها ميادة، ويؤكد أن غيرتها “هاجس” يدفعها إلى قرارات محفوفة بالمخاطر.

ويبدو أن الخطوة أتت نتاجئها عكسية، بعدما اكتشفها “علي”، حيث أخبرها بأن ما فعلته سيكون سببا حاسما للفراق بينهما، واضعًا ميادة أمام اختبار أخلاقي ونفسي جديد، قد تكون عواقبه أبعد مما تتوقع.

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضي، يارا السكري، عمر رزيق وآخرين، ومن إخراج محمد عبد السلام.