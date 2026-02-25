40 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أدى نحو 40 ألف مصلٍ، مساء اليوم الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين إلى البلدة القديمة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن آلاف المواطنين توافدوا إلى المسجد لأداء الصلاة في أجواء إيمانية، فيما انتشرت قوات الاحتلال على أبواب البلدة القديمة ومحيط المسجد، ودققت في هويات عدد من الشبان ومنعت بعضهم من الدخول.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال المصور الصحفي إبراهيم السنجلاوي، وشابًا من باحات المسجد الأقصى المبارك، واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق في مدينة القدس المحتلة.

ويشهد المسجد الأقصى توافد أعداد كبيرة من المصلين خلال شهر رمضان المبارك، في ظل إجراءات مشددة وقيود على دخول القادمين من الضفة الغربية، إضافة إلى فرض قيود عمرية في بعض الفترات.